Clizia Incorvaia incinta del terzo figlio? L'influencer rompe il silenzio e svela la verità

Dopo le recenti indiscrezioni circolate sui social e rilanciate dal settimanale Oggi, che parlavano di un possibile “pancino sospetto”, Clizia Incorvaia interviene per chiarire ogni dubbio: nessuna terza gravidanza in arrivo.

Ospite del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, l’influencer e showgirl ha messo fine alle voci con ironia e sincerità: «Che vi devo dire? Avevo mangiato tanto a Pasqua».

Le foto in Versilia e il gossip sul terzo figlio

Il gossip era nato dopo alcuni scatti pubblicati dal settimanale Oggi, che aveva immortalato Clizia Incorvaia insieme a Paolo Ciavarro e al piccolo Gabriele durante una passeggiata in Versilia.

Un dettaglio fisico, interpretato da alcuni utenti come un possibile indizio di gravidanza, aveva subito alimentato le ipotesi su una nuova cicogna in arrivo per la coppia.

Clizia Incorvaia: “Ho paura di rovinare l’equilibrio familiare”

La diretta interessata ha però chiarito la situazione, sottolineando come, al momento, un altro figlio non sia nei loro progetti: «Abbiamo un maschio e una femminuccia favolosi. Ma bisogna riconoscere le difficoltà dell’avere una famiglia oggi: servono due stipendi, bisogna dare attenzione ai bambini e mantenere viva la coppia. Non è facile».

E aggiunge un pensiero più profondo sulla stabilità raggiunta con Paolo Ciavarro: «Al momento non credo di potercela fare. Ho paura di perdere l’equilibrio».

Una storia nata al Grande Fratello Vip

La relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nata nel 2020 all’interno della casa del Grande Fratello Vip, inizialmente accolta con scetticismo da parte del pubblico.

Nonostante le difficoltà iniziali, la coppia ha costruito negli anni una famiglia solida, arrivando alla nascita del piccolo Gabriele nel 2022.

Il matrimonio in Versilia

Il loro amore è stato ufficializzato con un matrimonio da favola: il 12 luglio 2024 a Forte dei Marmi, proprio in quella Versilia che oggi rappresenta un luogo simbolico per la coppia.