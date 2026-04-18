Uomini e Donne, rottura tra Sebastiano Mignosa e Simona Cannata? Spunta Elisabetta Gigante

Sembrava una delle nuove coppie più promettenti del Trono Over di Uomini e Donne, ma la storia tra Sebastiano Mignosa e Simona potrebbe essere già arrivata al capolinea.

Solo nelle ultime puntate andate in onda, la dama si era lasciata andare a parole importanti in studio, dichiarando un forte coinvolgimento nei confronti del cavaliere. Un vero e proprio colpo di fulmine, come raccontato dalla stessa Simona, che aveva anche sottolineato di aver finalmente capito cosa desidera in un uomo e cosa non è più disposta ad accettare.

Un percorso che sembrava destinato a proseguire lontano dalle telecamere, tanto che dalle anticipazioni i due risultavano aver lasciato il programma insieme, pronti a vivere la relazione nella quotidianità.

L’indiscrezione: addio improvviso e un ritorno inatteso

A sorprendere tutti è però un’indiscrezione diffusa da Deianira Marzano, secondo cui la storia tra Sebastiano Mignosa e Simona sarebbe già terminata.

Ma il retroscena più clamoroso riguarda un possibile nuovo riavvicinamento: secondo quanto riportato, Sebastiano starebbe raggiungendo Elisabetta Gigante all’Isola d’Elba.

Un dettaglio che riapre scenari già visti all’interno del dating show di Canale 5, visto che tra Sebastiano ed Elisabetta c’era stata una precedente conoscenza proprio nello studio di Uomini e Donne. Una frequentazione intensa ma anche complicata, caratterizzata da dubbi, incomprensioni e continui momenti di tensione che avevano portato alla rottura. Argomenti uomini e donne

Il messaggio di Elisabetta in studio

Durante una delle puntate più recenti, proprio mentre si sviluppava il feeling tra Sebastiano e Simona, Elisabetta Gigante era intervenuta con parole significative, dimostrando un atteggiamento maturo e distante dalle polemiche: “Simona è una bellissima persona, spero solo che Sebastiano sia sincero con lei e che la tratti bene”.

Una frase che oggi, alla luce delle indiscrezioni, torna a far discutere e alimenta ulteriori interrogativi.

Cosa succederà adesso?

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma le voci su una rottura tra Sebastiano Mignosa e Simona e un possibile riavvicinamento con Elisabetta Gigante stanno già facendo il giro del web.

Le prossime registrazioni di Uomini e Donne potrebbero chiarire definitivamente la situazione o, al contrario, aggiungere nuovi colpi di scena a una vicenda già ricca di intrecci sentimentali.