Uomini e Donne, bufera tra Ernesto Passaro e Sara Gaudenzi: accuse gravi e risposta che accende lo scontro

Continua a far discutere il mondo del trono classico di Uomini e Donne, dove si accende un nuovo capitolo della tensione social tra Cristiana Anania, Sara Gaudenzi ed Ernesto Passaro. Un intreccio di dichiarazioni, repliche e frecciatine che ha riportato al centro dell’attenzione vecchie rivalità nate all’interno del dating show di Canale 5.

La rivalità mai del tutto sopita tra Cristiana Anania e Sara Gaudenzi

Le due ex troniste di Uomini e Donne non hanno mai nascosto una certa incompatibilità caratteriale. Durante il loro percorso televisivo, infatti, non sono mancati scontri e momenti di tensione, sia in studio che al di fuori delle registrazioni.

Dopo la fine dell’esperienza nel programma, la situazione sembrava essersi tranquillizzata. Tuttavia, nelle ultime settimane, alcune dichiarazioni hanno riacceso la polemica.

Le parole di Cristiana Anania: “La sua scelta? Finta”

A riaprire il caso era stata proprio Cristiana Anania, che in un’intervista aveva commentato duramente il percorso televisivo della “rivale”, definendo la sua scelta: “Finta quanto il suo percorso”.

La replica ironica di Sara Gaudenzi

Non si è fatta attendere la risposta di Sara Gaudenzi, che ha scelto la via dell’ironia, condividendo una gif diventata virale di Alessandra Mussolini al GF Vip. Un gesto interpretato come una frecciatina diretta.

L’intervento di Ernesto Passaro: accuse e retroscena

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato Ernesto Passaro, ex corteggiatore del programma e attuale compagno di Cristiana Anania, che sui social ha pubblicato uno sfogo molto duro: “Che bello essere giudicati da gente che non solo è falsissima ma anche irrispettosa… I saluti in caserma che arrivavano più volte durante il mio percorso mentre corteggiavo un’altra ragazza dove li mettiamo? La verità dilla tutta prima di puntare il dito”. Argomenti uomini e donne

La risposta di Cristiana Anania

Anche Cristiana Anania è intervenuta sulla vicenda, dichiarando di essere venuta a conoscenza di alcuni dettagli solo dopo la fine del programma: “Ovviamente sono venuta al corrente di questo solo una volta usciti dal programma. La mia reazione? Me lo aspettavo”.

La giovane ha poi aggiunto di non essere più sorpresa da determinate dinamiche, chiedendo di non ricevere ulteriori domande sulla questione.

Sara Gaudenzi rompe il silenzio

Infine, è arrivata anche la replica di Sara Gaudenzi, che ha voluto chiarire la sua versione dei fatti, citando un episodio personale: “La sindrome di pinocchio: “tendenza a mentire in modo patologico, compulsivo e cronico, spesso per ottenere attenzioni”. Un sabato mattina, ero al bar con i miei genitori. Un signore mi saluta dicendomi che un suo collega, Ernesto, stava facendo Uomini e Donne. “Ah sì? Non sapevo lavorasse a Civitavecchia.” Rispondo io. Dopo aver parlato bene di lui, il suo collega ci saluta per andare a lavoro e io e i miei genitori rispondiamo educatamente: “Allora salutalo, buon lavoro ciao”. Questi sono i soli ed unici saluti arrivati ad Ernesto.

Che strano… ci hanno sempre fatto temere le streghe ma mai chi le bruciava vive”.