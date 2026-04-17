Uomini e Donne, Ernesto Passaro choc su Sara Gaudenzi: “Veniva di nascosto in caserma”. La reazione di Cristiana Anania

Nuova polemica tra ex volti di Uomini e Donne. Nelle ultime ore Cristiana Anania ed Ernesto Passaro hanno deciso di rompere il silenzio e rispondere pubblicamente a Sara Gaudenzi, che nei giorni scorsi li aveva punzecchiati con alcune dichiarazioni social.

La replica della coppia non si è fatta attendere e ha subito acceso il dibattito online, soprattutto per un dettaglio inedito reso pubblico dai due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

La replica di Ernesto Passaro e Cristiana Anania: “Gente falsissima e irrispettosa”

Attraverso alcune storie Instagram, Ernesto Passaro ha condiviso un messaggio molto duro, poi rilanciato anche da Cristiana Anania. Parole che sembrano rivolte direttamente a Sara Gaudenzi e che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan del programma.

“Che bello essere giudicati da gente che non solo è falsissima ma anche irrispettosa (nei confronti del programma ma anche nei confronti di chi oggi è la mia compagna)”.

Un attacco frontale che lascia poco spazio alle interpretazioni e conferma come i rapporti tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne siano ancora molto tesi.

Il dettaglio choc svelato da Ernesto: “Saluti in caserma mentre corteggiava un’altra”

A far discutere maggiormente, però, è stato un altro passaggio dello sfogo di Ernesto Passaro. L’ex cavaliere ha infatti lanciato un’accusa precisa, parlando di un retroscena rimasto finora nascosto.

“I saluti in caserma che arrivavano più volte (da qualcuno che li portava a nome di Sara, ndr) durante il mio percorso mentre corteggiavo un’altra ragazza dove li mettiamo?”. Argomenti uomini e donne

“La verità prima o poi esce fuori”

Nel proseguire del suo intervento social, Ernesto Passaro ha rincarato la dose con un nuovo messaggio rivolto a chi lo ha criticato.

“La verità dilla tutta prima di puntare il dito… poi vediamo chi è falso”.

Cristiana Anania: “Ho scoperto tutto dopo il programma”

Anche Cristiana Anania è intervenuta nella polemica, spiegando di aver scoperto determinati episodi soltanto una volta terminata l’esperienza a Uomini e Donne.

“Sono venuta a sapere queste cose solo una volta usciti… e la mia reazione? Me lo aspettavo. Ormai ho smesso di stupirmi”.