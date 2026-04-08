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Grande Fratello, Tommaso Franchi ritrova l'amore? Chi è la (presunta) nuova fiamma dell'ex gieffino

Grande Fratello, Tommaso Franchi ritrova l'amore? Chi è la (presunta) nuova fiamma dell'ex gieffino

L'ex idraulico è reduce dalla rottura con Mariavittoria Minghetti

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Lo scorso marzo è giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, nata durante l’edizione 2024-2025 del Grande Fratello.

A confermare la rottura è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che attraverso una storia su Instagram ha dichiarato:

Mariavittoria e Tommaso si sono lasciati. I due ragazzi non vogliono rilasciare alcun comunicato al momento. Stanno vivendo la loro vita e cercate di accettarlo. Le storie finiscono.”

Tommaso Franchi già voltato pagina?

Secondo recenti indiscrezioni, Tommaso Franchi sembrerebbe già pronto a voltare pagina. A lanciare la notizia sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, che sui rispettivi profili Instagram hanno svelato un nuovo possibile interesse amoroso per l’ex gieffino.

Argomenti

Secondo quanto riportato, Tommaso Franchi sarebbe stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza, con cui sembra avere un legame che va oltre la semplice amicizia. I dettagli sul nuovo flirt non sono ancora noti.

Mariavittoria Minghetti e la vita dopo la rottura

Mentre Tommaso sembra aver iniziato un nuovo capitolo sentimentale, Mariavittoria Minghetti preferisce mantenere la privacy e concentrarsi sui propri progetti personali. I fan continuano a seguire i loro movimenti sui social, in attesa di eventuali aggiornamenti.

 

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