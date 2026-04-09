GF Vip, l'ex moglie di Renato Biancardi sbotta sui social: "Lui è adulto, non coinvolgete me e mia figlia"

Negli ultimi giorni, Renato Biancardi, protagonista dell’attuale edizione del Gf Vip, è finito al centro dell’attenzione mediatica. Il reality show più spiato d’Italia lo ha visto protagonista prima per il cosiddetto “mutanda gate”, un regalo fatto da Blu Barbara Prezia a Renato Biancardi e Nicolò Brigante, che ha scatenato forti reazioni in Lucia Ilardo e Ibiza Altea.

Successivamente, a suscitare discussioni è stata una confessione di Renato fatta a Blu Prezia riguardo a una notte hot trascorsa con Lucia Ilardo all’interno della casa.

La storia tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo

Come noto, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono conosciuti e avvicinati nella casa del Gf Vip, arrivando a scambiarsi un bacio dopo pochi giorni. Tuttavia, il loro rapporto è stato caratterizzato da numerosi litigi.

L’ultimo screzio ha avuto origine dalle parole che Renato ha rivolto a Blu Prezia parlando di Lucia: “Te l’ha detto che due giorni prima me l’ha data?”.

La frase ha scatenato polemiche sia nella casa che sui social, con molti utenti che hanno criticato sia il tono sia il contenuto della dichiarazione.

Recentemente, però, i due concorrenti hanno avuto modo di chiarirsi. Renato Biancardi ha raggiunto Lucia Ilardo nel Monolocale per chiederle scusa per averle urlato addosso durante l’ultima puntata, gesto che Lucia ha apprezzato molto. Argomenti grande fratello

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L’intervento di Enrica Grassi: “Non coinvolgete me e mia figlia”

A finire sotto i riflettori social è stata anche Enrica Grassi, ex moglie di Renato Biancardi e madre di sua figlia.

Di fronte alle numerose segnalazioni e commenti sui social riguardanti il comportamento dell’ex marito, Enrica Grassi ha deciso di intervenire sul suo profilo Instagram.

Ha scritto: “Siccome mi state scrivendo in tanti per commentare l’accaduto al Gf Vip e di aggiornarmi su quello che succede, vi chiedo la cortesia di non interpellarmi. Questa è un’esperienza che riguarda solo lui e lui è libero di fare quello che vuole. Per di più mi venite a commentare il mio ex marito a cui voglio un gran bene, ma secondo voi posso mai rispondervi? Se cercate consensi da me avete sbagliato persona”.

E ha aggiunto: “Lui è adulto da potersi assumere le sue responsabilità di quello che fa e quello che dice lì dentro. Con tutto il rispetto, a me interessa solo tutelare mia figlia da questa gente, motivo per il quale voglio restarne fuori. Purtroppo sapevamo che andare in televisione significa anche andare in pasto ai leoni, ma se siete così accaniti per queste cose vi prego di commentare solo quello che fa lui a lui, e non mettere in mezzo me e mia figlia”.