GF Vip, bufera su Renato Biancardi: “Esco con dieci donne a settimana”. Dubbi sulla lite con Lucia Ilardo

Scoppia la polemica attorno a Renato Biancardi dopo alcune dichiarazioni pronunciate nella Casa del Grande Fratello Vip durante una notte particolarmente tesa. Il concorrente è finito al centro delle critiche social per alcune frasi rivolte indirettamente a Lucia Ilardo, con cui ha avuto un acceso confronto dopo una lite con Raul Dumitras.

Le parole del gieffino hanno rapidamente acceso il dibattito online, dividendo il pubblico tra chi lo accusa di aver mancato di rispetto a Lucia e chi invece minimizza l’accaduto come uno sfogo dettato dalla rabbia.

La lite tra Renato Biancardi, Raul Dumitras e Lucia Ilardo

Tutto è iniziato sabato notte, quando Renato Biancardi ha avuto un duro confronto con Raul Dumitras. Il concorrente avrebbe accusato l’amico di aver assunto atteggiamenti poco rispettosi nei confronti di Lucia Ilardo, ragazza alla quale Renato sembra essere particolarmente legato all’interno della Casa. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

adriana volpe

Poco dopo, però, la tensione è esplosa anche tra Renato e Lucia. I due hanno avuto una discussione molto animata, culminata con la minaccia della gieffina di rivelare alcune frasi che lui le avrebbe detto “sotto le coperte”.

La frase sulle “dieci donne a settimana” scatena i social

Dopo il litigio con Lucia Ilardo, Renato si è lasciato andare a uno sfogo che ha generato fortissime reazioni sui social.

Il concorrente ha dichiarato: “Io nella mia vita, a Napoli, sto con dieci donne a settimana e non ho mai avuto un problema del genere, mai. Dieci donne a settimana! Ma donne, donne vere, non così… parlo di donne 100/100”.

Una frase che molti utenti hanno interpretato come un paragone offensivo nei confronti di Lucia.

In particolare, l’espressione “donne 100/100” ha acceso il dibattito online, con numerosi spettatori che si sono chiesti quale fosse il reale significato delle parole del gieffino e se intendesse sminuire la concorrente.

Adriana Volpe insinua il dubbio: “Era tutto orchestrato”

Come se la polemica sulle dichiarazioni non bastasse, nelle ultime ore è emersa anche un’altra teoria destinata a far discutere.

Secondo Adriana Volpe, infatti, la lite tra Renato e Lucia potrebbe essere stata in parte costruita.

Durante una conversazione con Alessandra Mussolini, Raul Dumitras e Antonella Elia, la conduttrice ha raccontato: “Era tutto finto! Io mi sono spaventata per nulla. Lui urlava come un pazzo, poi ha sbattuto la porta. Avevo la tachicardia, l’ho preso da parte, ho cercato di calmarlo e gli ho detto di andare a dormire nel monolocale per non stare con Lucia”.

Volpe ha poi aggiunto un dettaglio che ha alimentato ulteriormente i sospetti: “Poi vedo che poco dopo vanno insieme in bagno a parlare e alla fine hanno anche dormito insieme. Basta, era tutto orchestrato e non ci sto”.