Anticipazioni Uomini e Donne: ritorno clamoroso nel Trono Over e un addio shock, Ciro Solimeno tra dubbi e malinconia

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi con la partecipazione degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, hanno portato in studio numerosi colpi di scena. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni e Daria Restaino svelano dinamiche accese sia nel Trono Over che nel Trono Classico.

Trono Over: ritorni inattesi e nuove rotture

La puntata si apre con un ritorno che ha subito attirato l’attenzione del pubblico: torna infatti in studio il cavaliere Mario Lenti, figura già molto discussa nelle scorse settimane.

Secondo le anticipazioni, era stato invitato anche Magda Catozzi, ma la dama avrebbe scelto di non presentarsi.

Cinzia Paolini e Marco: fine della conoscenza

Brusco stop per Cinzia Paolini, che ha ricevuto un vero e proprio “due di picche”. Il cavaliere Marco, infatti, non si è presentato in studio e non avrebbe intenzione di proseguire la frequentazione né di uscirci.

Una decisione che, secondo quanto riportato, sarebbe legata alle segnalazioni arrivate nelle puntate precedenti.

Michele chiude con due dame

Cambio di rotta anche per Michele, che decide di interrompere la conoscenza con entrambe le dame che stava frequentando, chiudendo così ogni tipo di percorso intrapreso fino a questo momento.

Scontro tra Barbara De Santi e Massimo

Momento di forte tensione in studio tra Barbara De Santi e Massimo. I due arrivano a un acceso confronto in centro studio.

Massimo accusa Barbara di essere troppo polemica e di non essere mai soddisfatta, mentre la dama non sembra intenzionata a fare passi indietro. Il confronto segna un possibile punto di rottura definitivo.

Trono Classico: emozioni, dubbi e nuove esterne

Nel Trono Classico la situazione si fa sempre più complessa, soprattutto per il percorso di Ciro Solimeno, protagonista di dinamiche emotive intense con le sue corteggiatrici. Argomenti uomini e donne

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi: malinconia e incertezza

Durante l’esterna con Elisa Leonardi, emerge un confronto carico di emozioni. Ciro rimprovera alla corteggiatrice di aver dedicato tempo ad altri saluti in studio, mentre lei ribadisce di avere paura di perderlo.

Il momento si carica di tensione emotiva: Ciro appare visibilmente coinvolto, fino a confessare “mi hai messo malinconia”, lasciando trasparire un possibile distacco emotivo.

Nonostante l’intensità del confronto, tra i due non scatta il bacio. Alla domanda se l’avrebbe baciata, Ciro risponde con incertezza: “non lo so”.

Dubbi sulla scelta finale

In studio, Elisa Leonardi ribadisce di non sentirsi la scelta finale, convinta che Ciro possa orientarsi verso una decisione più razionale che emotiva. Lui, invece, afferma che la sua scelta sarà guidata esclusivamente dalle sensazioni.

Tra discussioni e chiarimenti, emerge anche il nome di Martina Calabrò, con cui Ciro avrebbe un’esterna programmata. Tuttavia, nel corso della registrazione, il tronista balla proprio con Elisa, alimentando ulteriori dubbi sul suo percorso.

Martina Calabrò sempre più centrale

La presenza di Martina Calabrò si fa sempre più significativa. Nonostante il ballo con Elisa e le tensioni in studio, l’evoluzione del percorso di Ciro lascia aperti scenari ancora tutti da definire.

Secondo alcune impressioni riportate nelle anticipazioni, la scelta finale potrebbe ricadere proprio su Martina, anche se nulla è ancora ufficiale.