GF Vip, sondaggi televoto: chi rischia tra Alessandra Mussolini e Marco Berry

L’ultimo televoto del Grande Fratello Vip ha decretato la vittoria di Adriana Volpe, che ha conquistato l’immunità. In fondo alla classifica Paola Caruso, con appena il 9% dei voti, è finita da sola nel monolocale e questa sera andrà direttamente in nomination.

Televoto GF Vip: i risultati dei sondaggi online

Durante l’undicesima puntata del reality di Canale 5, Alessandra Mussolini e Marco Berry sono stati i gieffini più votati. Tra loro, chi riceverà meno preferenze passerà al prossimo televoto eliminatorio.

Secondo i sondaggi raccolti su siti, forum e social dedicati al programma:

Alessandra Mussolini risulta favorita con percentuali tra il 59% e il 71%

risulta favorita con percentuali tra il Marco Berry è indietro, oscillando tra il 29% e il 41%

Se questi dati venissero confermati, Berry non sarebbe eliminato immediatamente, ma si unirebbe a Paola Caruso e ai nuovi nominati per affrontare un nuovo giudizio del pubblico.

Le dichiarazioni di Marco Berry

Berry sembra però determinato a ribaltare i pronostici. Parlando con gli altri concorrenti, ha dichiarato: “Quanto mi piacerebbe farcela contro di lei. Mi auguro davvero di restare. E quanto mi divertirò se dovesse uscire”. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

paola caruso

Una sfida sentita, dunque, che potrebbe riservare sorprese.

Chi rischia davvero l’eliminazione?

Guardando ai numeri, chiunque tra Mussolini e Berry finirà al televoto con Paola Caruso potrebbe avere buone possibilità di restare. La showgirl, infatti, ha raccolto solo il 9% dei voti nelle precedenti votazioni, risultando la concorrente più debole al momento.

Nomination GF Vip: i voti della settimana

Nel corso delle nomination di venerdì 17 aprile, la prima finalista Antonella Elia ha deciso chi avrebbe votato in confessionale e chi in modo palese.

Ecco i principali voti: