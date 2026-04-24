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GF Vip, sondaggi televoto: chi rischia tra Alessandra Mussolini e Marco Berry

GF Vip, sondaggi televoto: chi rischia tra Alessandra Mussolini e Marco Berry

Nel GF Vip, i sondaggi premiano Alessandra Mussolini su Marco Berry, mentre Paola Caruso resta la concorrente più a rischio eliminazione

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

L’ultimo televoto del Grande Fratello Vip ha decretato la vittoria di Adriana Volpe, che ha conquistato l’immunità. In fondo alla classifica Paola Caruso, con appena il 9% dei voti, è finita da sola nel monolocale e questa sera andrà direttamente in nomination.

Televoto GF Vip: i risultati dei sondaggi online

Durante l’undicesima puntata del reality di Canale 5, Alessandra Mussolini e Marco Berry sono stati i gieffini più votati. Tra loro, chi riceverà meno preferenze passerà al prossimo televoto eliminatorio.

Secondo i sondaggi raccolti su siti, forum e social dedicati al programma:

  • Alessandra Mussolini risulta favorita con percentuali tra il 59% e il 71%
  • Marco Berry è indietro, oscillando tra il 29% e il 41%

Se questi dati venissero confermati, Berry non sarebbe eliminato immediatamente, ma si unirebbe a Paola Caruso e ai nuovi nominati per affrontare un nuovo giudizio del pubblico.

Le dichiarazioni di Marco Berry

Berry sembra però determinato a ribaltare i pronostici. Parlando con gli altri concorrenti, ha dichiarato: “Quanto mi piacerebbe farcela contro di lei. Mi auguro davvero di restare. E quanto mi divertirò se dovesse uscire”.

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Una sfida sentita, dunque, che potrebbe riservare sorprese.

Chi rischia davvero l’eliminazione?

Guardando ai numeri, chiunque tra Mussolini e Berry finirà al televoto con Paola Caruso potrebbe avere buone possibilità di restare. La showgirl, infatti, ha raccolto solo il 9% dei voti nelle precedenti votazioni, risultando la concorrente più debole al momento.

Nomination GF Vip: i voti della settimana

Nel corso delle nomination di venerdì 17 aprile, la prima finalista Antonella Elia ha deciso chi avrebbe votato in confessionale e chi in modo palese.

Ecco i principali voti:

  • Adriana Volpe ha nominato Marco Berry
  • Francesca Manzini ha votato Alessandra Mussolini
  • Renato Biancardi ha nominato Alessandra Mussolini
  • Alessandra Mussolini ha votato Marco Berry
  • Raimondo Todaro ha nominato Alessandra Mussolini
  • Raul Dumitras ha votato Lucia Ilardo
  • Lucia Ilardo ha nominato Raimondo Todaro
  • Marco Berry ha votato Alessandra Mussolini
  • Antonella Elia ha nominato Marco Berry
  • Paola Caruso, dal monolocale, ha votato Lucia Ilardo

 

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