GF Vip, sondaggi televoto: chi rischia tra Alessandra Mussolini e Marco Berry

L’ultimo televoto del Grande Fratello Vip ha decretato la vittoria di Adriana Volpe, che ha conquistato l’immunità. In fondo alla classifica Paola Caruso, con appena il 9% dei voti, è finita da sola nel monolocale e questa sera andrà direttamente in nomination.
Televoto GF Vip: i risultati dei sondaggi online
Durante l’undicesima puntata del reality di Canale 5, Alessandra Mussolini e Marco Berry sono stati i gieffini più votati. Tra loro, chi riceverà meno preferenze passerà al prossimo televoto eliminatorio.
Secondo i sondaggi raccolti su siti, forum e social dedicati al programma:
- Alessandra Mussolini risulta favorita con percentuali tra il 59% e il 71%
- Marco Berry è indietro, oscillando tra il 29% e il 41%
Se questi dati venissero confermati, Berry non sarebbe eliminato immediatamente, ma si unirebbe a Paola Caruso e ai nuovi nominati per affrontare un nuovo giudizio del pubblico.
Le dichiarazioni di Marco Berry
Berry sembra però determinato a ribaltare i pronostici. Parlando con gli altri concorrenti, ha dichiarato: “Quanto mi piacerebbe farcela contro di lei. Mi auguro davvero di restare. E quanto mi divertirò se dovesse uscire”.
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Una sfida sentita, dunque, che potrebbe riservare sorprese.
Chi rischia davvero l’eliminazione?
Guardando ai numeri, chiunque tra Mussolini e Berry finirà al televoto con Paola Caruso potrebbe avere buone possibilità di restare. La showgirl, infatti, ha raccolto solo il 9% dei voti nelle precedenti votazioni, risultando la concorrente più debole al momento.
Nomination GF Vip: i voti della settimana
Nel corso delle nomination di venerdì 17 aprile, la prima finalista Antonella Elia ha deciso chi avrebbe votato in confessionale e chi in modo palese.
Ecco i principali voti:
- Adriana Volpe ha nominato Marco Berry
- Francesca Manzini ha votato Alessandra Mussolini
- Renato Biancardi ha nominato Alessandra Mussolini
- Alessandra Mussolini ha votato Marco Berry
- Raimondo Todaro ha nominato Alessandra Mussolini
- Raul Dumitras ha votato Lucia Ilardo
- Lucia Ilardo ha nominato Raimondo Todaro
- Marco Berry ha votato Alessandra Mussolini
- Antonella Elia ha nominato Marco Berry
- Paola Caruso, dal monolocale, ha votato Lucia Ilardo