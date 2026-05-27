Perché Belen Rodriguez non condurrà L'Isola dei Famosi 2026, il retroscena e la scelta di Selvaggia Lucarelli

Il nome di Belen Rodriguez sembrava ormai destinato a quello de L’Isola dei Famosi 2026. Le prime indiscrezioni erano state lanciate da Santo Pirrotta su Vanity Fair e successivamente confermate da diverse testate, secondo cui al fianco della showgirl argentina ci sarebbe stato anche Alvin, volto storico del reality.

Negli ultimi giorni, però, lo scenario sarebbe completamente cambiato. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, i vertici Mediaset avrebbero deciso di cambiare rotta puntando su Selvaggia Lucarelli come nuova conduttrice del programma prodotto da Banijay Italia.

Belen Rodriguez e L’Isola dei Famosi: una conduzione che sembrava certa

Per settimane la presenza di Belen Rodriguez alla guida del reality era stata considerata praticamente sicura. La stessa conduttrice, ospite di Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno, aveva parlato apertamente del progetto: “A me piacerebbe molto farla perché l’ho fatta e capisco benissimo i meccanismi, mi piacerebbe tanto. Poi si vedrà, ma spero di sì!”. Argomenti l'isola dei famosi

belen rodriguez

Davide Maggio svela i retroscena: “Dopo la prima riunione si sono resi conto che qualcosa non andava”

A parlare della svolta è stato il giornalista Davide Maggio, che rispondendo a un lettore ha spiegato che la decisione sarebbe maturata dopo una prima riunione operativa.

Secondo il giornalista, durante l’incontro sarebbero emerse alcune criticità che avrebbero convinto Mediaset a cambiare strategia: “Hanno fatto la prima riunione e credo si siano resi conto di alcune cose che non andavano”.

Maggio ha poi aggiunto parole molto dure ma anche cariche di empatia nei confronti della showgirl: “Spiace molto perché se non sei in forma, diciamo così, queste cose sono delle mazzate pesanti. È crudele”.

Selvaggia Lucarelli favorita per la conduzione del reality

Sempre secondo Davide Maggio, la scelta di affidare L’Isola dei Famosi 2026 a Selvaggia Lucarelli sarebbe ormai vicinissima alla conferma ufficiale.

La giornalista e opinionista arriverebbe al reality dopo il successo ottenuto nelle recenti esperienze televisive, inclusa la partecipazione al Grande Fratello Vip, esperienza che avrebbe convinto i dirigenti Mediaset a puntare su di lei per rilanciare il format.

Le indiscrezioni di Chi: ansia, depressione e il peso della distanza dai figli

Anche il settimanale Chi, che per primo aveva parlato del cambio tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli, ha approfondito i motivi dietro la decisione.

Il giornalista Valerio Palmieri ha sottolineato come la conduttrice argentina abbia più volte raccontato pubblicamente di convivere con ansia, attacchi di panico e depressione. Fragilità che potrebbero aver avuto un peso nella scelta finale.

Secondo Chi, uno degli ostacoli principali sarebbe stato il lungo trasferimento nelle Filippine richiesto dalla produzione del reality, che avrebbe costretto la showgirl a restare lontana dall’Italia e dai figli per oltre un mese e mezzo.

“La Rodriguez ha parlato apertamente di depressione e di ansia. Due demoni che cerca di tenere sotto controllo, ma che sono sempre lì, in agguato”.

Il settimanale aggiunge che proprio questo delicato equilibrio personale potrebbe aver contribuito all’allontanamento definitivo dal progetto.