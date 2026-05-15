GF Vip, Francesca Manzini sbotta durante le prove: "Questa è diffamazione!"

Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più incandescente a pochi giorni dalla finale. A scatenare il caos è stata una coreografia sulle note di Annalisa, affidata a Francesca Manzini, che avrebbe dovuto coordinare le altre concorrenti per la semifinale. Una semplice prova di ballo si è però trasformata in una vera e propria guerra interna tra accuse, frecciatine e tensioni alle stelle.

Le prove, seguite in diretta su Mediaset Extra, hanno regalato momenti di puro trash televisivo, con le concorrenti che hanno preso la situazione estremamente sul serio, dimenticando forse che si tratta pur sempre di un gioco.

Francesca Manzini contro tutte: scontro con Alessandra Mussolini

Negli ultimi giorni Francesca Manzini ha avuto accesi battibecchi con praticamente tutte le coinquiline: da Adriana Volpe a Antonella Elia, fino ad arrivare a Alessandra Mussolini. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

Proprio con quest’ultima il confronto è degenerato rapidamente. L’imitatrice, esasperata, ha sbottato con una frase diventata subito virale: “Vai a defecare tu e l’amica tua e te l’ho detto scientifico perché sono educata”.

La replica ironica di Alessandra Mussolini non si è fatta attendere: “Per me è un grande complimento perché adorerei… defecare è la cosa più bella che c’è nella vita”.

Le accuse su Marco Berry e Raul Dumitras

La tensione è poi aumentata quando Alessandra Mussolini ha accusato Francesca Manzini di aver parlato male di Marco Berry per influenzare il televoto e favorirne l’eliminazione.

Secondo la Mussolini, la concorrente avrebbe avuto atteggiamenti simili anche nei confronti di Raul Dumitras: “Volevi far fuori pure Raul, ma te lo abbiamo impedito”.

Parole che hanno immediatamente provocato la reazione della Manzini, che ha accusato le compagne di essere diffamatorie: “Non potete parlare in questo modo perché siete diffamatorie e molto sgradevoli. C’è un televoto e le persone votano per i fatti loro”.

Lite anche con Lucia Ilardo per la coreografia su Annalisa

Come se non bastasse, Francesca Manzini ha avuto un duro confronto anche con Lucia Ilardo. La concorrente aveva infatti chiesto di modificare alcuni passi della coreografia perché non li riteneva adatti.

Una richiesta che la Manzini non ha preso affatto bene: “Stai mancando di rispetto a te stessa e a me che ho montato la coreografia e sono responsabile di questo quadro”.

L’imitatrice ha poi aggiunto: “Il passo che vuoi fare tu è burlesque e non c’entra nulla con questa coreografia!”.