GF Vip, Francesca Manzini contro Selvaggia Lucarelli: “Mi licenziò dalla radio”. La replica è durissima

Tra baci inaspettati, confessioni personali e nuove tensioni, il Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena a pochi giorni dalla finalissima. Protagonista assoluta delle ultime settimane è Francesca Manzini, finita ancora una volta al centro del gossip dopo alcune dichiarazioni destinate a fare discutere.

L’imitatrice, concorrente del reality condotto da Ilary Blasi, ha infatti raccontato un retroscena inedito sul suo passato professionale con Selvaggia Lucarelli. Una rivelazione che ha immediatamente acceso il dibattito sui social e provocato la replica dell’opinionista e giudice di Ballando con le Stelle.

Grande Fratello Vip: il bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras infiamma la Casa

Il percorso verso la finale del GF Vip 2026 si fa sempre più intenso. Venerdì andrà in onda la semifinale e, rispetto alle ultime edizioni, le dinamiche nella Casa sembrano ancora apertissime. Argomenti grande fratello

selvaggia lucarelli

Tra le concorrenti più chiacchierate c’è senza dubbio Francesca Manzini, protagonista di numerosi momenti diventati virali. Dopo le confessioni sulla sorella e il discusso bacio con Raul Dumitras, l’imitatrice è tornata al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni su Selvaggia Lucarelli.

Durante una conversazione nata dalle parole di Raimondo Todaro, che stava ricordando i tempi di Ballando con le Stelle, Francesca ha sganciato la bomba: “Anche io l’ho conosciuta tanto tempo fa, ma vabbè… Ho lavorato con lei dieci anni fa, mi ha licenziata dalla radio”.

La concorrente ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “Abbiamo lavorato insieme in una nota radio e circa dieci anni fa lei mi tolse dal programma. Vabbè, è andata così…”.

La replica di Selvaggia Lucarelli: “Non l’ho mai licenziata”

La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, l’opinionista del Grande Fratello VIP ha voluto chiarire la propria versione dei fatti.

Lucarelli ha spiegato: “Circa dieci anni fa invitai Francesca nel mio programma radiofonico perché facesse qualche imitazione. Non vi fu alcuna assunzione da parte della radio”.

La giudice di Ballando con le Stelle ha poi aggiunto: “Venne due o tre volte credo, poi mi resi conto che era un po’ troppo convinta di poter andare a braccio senza preparare testi e interventi e semplicemente non la chiamai più”.

Infine, la stoccata finale: “Non la licenziai semplicemente perché non è mai stata assunta. La trama del suo Big Fish si allunga…”.