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Grande Fratello Vip, gli ascolti della sedicesima puntata

Grande Fratello Vip, gli ascolti della sedicesima puntata

Il 12 maggio 2026 Rai 1 vince con Il Commissario Montalbano, mentre il Grande Fratello Vip su Canale 5 ottiene un buon share

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La serata televisiva di martedì 12 maggio 2026 ha offerto una competizione serrata tra fiction, reality e intrattenimento internazionale. A dominare, secondo i dati Auditel diffusi da portali specializzati come Davide Maggio, è stata la replica de “Il Commissario Montalbano”, mentre il “Grande Fratello Vip” ha registrato un buon risultato in termini di share, pur restando secondo per numero di spettatori complessivi.

Rai 1 vince la serata con “Il Commissario Montalbano”

Su Il Commissario Montalbano, la replica dell’episodio “Il gioco delle tre carte” ha ottenuto:

  • 2.762.000 spettatori
  • 16,9% di share
  • Fascia oraria: 21:47 – 23:37

Un risultato che conferma ancora una volta la forza della fiction Rai, capace di mantenere un pubblico fedele anche in replica.

Argomenti

Canale 5: il “Grande Fratello Vip” cresce nello share

Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto:

  • 2.052.000 spettatori
  • 18,2% di share
  • Fascia oraria: 22:01 – 01:18

Nonostante il numero assoluto di spettatori inferiore rispetto alla fiction Rai, il reality si è distinto per un ottimo share, segno di un pubblico più concentrato nella visione serale.

Nota di contesto: il reality è condotto stabilmente da Alfonso Signorini, mentre Ilary Blasi non è attualmente alla guida del format.

Eurovision Song Contest e gli altri programmi della serata

Su Rai 2, la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest ha ottenuto:

  • 1.856.000 spettatori
  • 10,1% di share
  • Fascia oraria: 20:59 – 23:21

Un risultato solido per l’evento musicale internazionale, che continua a mantenere un pubblico fedele anche in Italia.

Gli altri ascolti della prima serata

Ecco il quadro completo dei principali programmi in onda:

  • Le Iene: 780.000 spettatori (6,7%) con lo speciale Inside
  • Indovina Chi Viene a Cena: 874.000 spettatori (4,8%)
  • È Sempre Cartabianca: 657.000 spettatori (5,4%)
  • DiMartedì: 1.386.000 spettatori (9,2%)
  • Italia's Got Talent: 244.000 spettatori (2%)
  • Michael Jackson: Anatomia di una Caduta: 246.000 spettatori (1,5%)

 

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