Grande Fratello Vip, gli ascolti della sedicesima puntata

La serata televisiva di martedì 12 maggio 2026 ha offerto una competizione serrata tra fiction, reality e intrattenimento internazionale. A dominare, secondo i dati Auditel diffusi da portali specializzati come Davide Maggio, è stata la replica de “Il Commissario Montalbano”, mentre il “Grande Fratello Vip” ha registrato un buon risultato in termini di share, pur restando secondo per numero di spettatori complessivi.
Rai 1 vince la serata con “Il Commissario Montalbano”
Su Il Commissario Montalbano, la replica dell’episodio “Il gioco delle tre carte” ha ottenuto:
- 2.762.000 spettatori
- 16,9% di share
- Fascia oraria: 21:47 – 23:37
Un risultato che conferma ancora una volta la forza della fiction Rai, capace di mantenere un pubblico fedele anche in replica.
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Canale 5: il “Grande Fratello Vip” cresce nello share
Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto:
- 2.052.000 spettatori
- 18,2% di share
- Fascia oraria: 22:01 – 01:18
Nonostante il numero assoluto di spettatori inferiore rispetto alla fiction Rai, il reality si è distinto per un ottimo share, segno di un pubblico più concentrato nella visione serale.
Nota di contesto: il reality è condotto stabilmente da Alfonso Signorini, mentre Ilary Blasi non è attualmente alla guida del format.
Eurovision Song Contest e gli altri programmi della serata
Su Rai 2, la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest ha ottenuto:
- 1.856.000 spettatori
- 10,1% di share
- Fascia oraria: 20:59 – 23:21
Un risultato solido per l’evento musicale internazionale, che continua a mantenere un pubblico fedele anche in Italia.
Gli altri ascolti della prima serata
Ecco il quadro completo dei principali programmi in onda:
- Le Iene: 780.000 spettatori (6,7%) con lo speciale Inside
- Indovina Chi Viene a Cena: 874.000 spettatori (4,8%)
- È Sempre Cartabianca: 657.000 spettatori (5,4%)
- DiMartedì: 1.386.000 spettatori (9,2%)
- Italia's Got Talent: 244.000 spettatori (2%)
- Michael Jackson: Anatomia di una Caduta: 246.000 spettatori (1,5%)