Grande Fratello Vip, gli ascolti della sedicesima puntata

La serata televisiva di martedì 12 maggio 2026 ha offerto una competizione serrata tra fiction, reality e intrattenimento internazionale. A dominare, secondo i dati Auditel diffusi da portali specializzati come Davide Maggio, è stata la replica de “Il Commissario Montalbano”, mentre il “Grande Fratello Vip” ha registrato un buon risultato in termini di share, pur restando secondo per numero di spettatori complessivi.

Rai 1 vince la serata con “Il Commissario Montalbano”

Su Il Commissario Montalbano, la replica dell’episodio “Il gioco delle tre carte” ha ottenuto:

2.762.000 spettatori

16,9% di share

Fascia oraria: 21:47 – 23:37

Un risultato che conferma ancora una volta la forza della fiction Rai, capace di mantenere un pubblico fedele anche in replica. Argomenti grande fratello

Canale 5: il “Grande Fratello Vip” cresce nello share

Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto:

2.052.000 spettatori

18,2% di share

Fascia oraria: 22:01 – 01:18

Nonostante il numero assoluto di spettatori inferiore rispetto alla fiction Rai, il reality si è distinto per un ottimo share, segno di un pubblico più concentrato nella visione serale.

Nota di contesto: il reality è condotto stabilmente da Alfonso Signorini, mentre Ilary Blasi non è attualmente alla guida del format.

Eurovision Song Contest e gli altri programmi della serata

Su Rai 2, la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest ha ottenuto:

1.856.000 spettatori

10,1% di share

Fascia oraria: 20:59 – 23:21

Un risultato solido per l’evento musicale internazionale, che continua a mantenere un pubblico fedele anche in Italia.

Gli altri ascolti della prima serata

Ecco il quadro completo dei principali programmi in onda: