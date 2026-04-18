Grande Fratello Vip, gli ascolti della decima puntata

La prima serata di venerdì 17 aprile 2026 ha offerto una sfida serrata tra fiction, reality, film e approfondimento.
“Grande Fratello Vip” su Canale 5: Antonella Elia prima finalista
Su Canale 5, il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi ha raccolto 1.968.000 telespettatori, pari al 17,3% di share, confermando una tenuta significativa in una serata molto competitiva.
Durante la decima puntata del programma, Antonella Elia è stata proclamata prima finalista, mentre Nicolò Brigante ha scelto di ritirarsi dal gioco.
Rai1 vince la serata con “Dalla Strada al Palco Special”
Il programma “Dalla Strada al Palco Special” su Rai 1 si posiziona al primo posto con 2.338.000 spettatori e il 16,7% di share, risultando il titolo più visto della serata in valori assoluti.
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Bene Rete4 con “Quarto Grado”
Ottimo risultato per “Quarto Grado” su Rete 4, che totalizza 1.185.000 spettatori con il 9,4% di share, confermandosi uno dei programmi di approfondimento più solidi del venerdì sera.
La7: “Propaganda Live” supera il milione
Su La7, “Propaganda Live” raggiunge 893.000 spettatori e il 6,9% di share, mentre il film e la satira televisiva si confermano ancora una volta tra i punti forti della rete.
Film e serie: i dati delle altre reti
- Su Rai 2, “Delitti in Paradiso” ottiene 888.000 spettatori (4,9%), mentre “Oltre il Paradiso” sale a 790.000 spettatori (5,6%)
- Su Italia 1, il film “Spider-Man – Homecoming” registra 781.000 spettatori (5,1%)
- Su Rai 3, “Vespucci – Il Viaggio più Lungo” segna 678.000 spettatori (3,9%)
- Su Tv8, “MasterChef” si ferma a 380.000 spettatori (2,8%)
- Sul Nove, “Fratelli di Crozza” conquista 1.071.000 spettatori, pari al 6,1% di share