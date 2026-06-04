Grande Fratello, Jessica Morlacchi trova l'amore con un ex volto di Uomini e Donne? La foto che accende il gossip

Nuovo amore all’orizzonte per Jessica Morlacchi? L’ex vincitrice del Grande Fratello e storica voce dei Gazosa sarebbe al centro di un nuovo gossip sentimentale che sta facendo discutere i fan. Secondo le ultime indiscrezioni, la cantante avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Cioffi, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

Jessica Morlacchi: “Aspetto ancora l’uomo giusto”

Negli ultimi anni Jessica Morlacchi ha più volte parlato della propria vita privata, raccontando di essere single e di aspettare una persona capace di farle battere nuovamente il cuore. Nonostante la riservatezza che l’ha sempre contraddistinta sul fronte sentimentale, qualcosa potrebbe essere cambiato nelle ultime settimane.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma alcuni indizi social e diverse segnalazioni farebbero pensare alla nascita di una nuova frequentazione. Argomenti grande fratello

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Chi è Giovanni Cioffi, ex cavaliere di Uomini e Donne

L’uomo che sarebbe riuscito a conquistare il cuore dell’ex gieffina è Giovanni Cioffi, volto noto agli appassionati di Uomini e Donne.

Cioffi partecipò al celebre dating show di Maria De Filippi durante il periodo in cui la relazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti catalizzava l’attenzione del pubblico. Proprio per la forte centralità della coppia all’interno del programma, Giovanni non riuscì a instaurare una conoscenza significativa con nessuna dama.

In seguito, il cavaliere decise di lasciare la trasmissione, spiegando di non credere pienamente alla spontaneità delle dinamiche televisive mostrate nel programma.

L’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza

A riportare per primo il rumor è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Attraverso i suoi canali social, Venza ha condiviso la segnalazione di un utente secondo cui Jessica Morlacchi e Giovanni Cioffi avrebbero iniziato una conoscenza caratterizzata da momenti di alti e bassi, ma anche da una forte attrazione reciproca.

Secondo quanto emerso, la frequentazione sarebbe proseguita nelle ultime settimane fino a trasformarsi in qualcosa di più importante.

La storia social che alimenta i sospetti

Ad aumentare le voci sulla presunta relazione è stata una recente storia Instagram pubblicata dalla stessa Jessica Morlacchi.

Nello scatto condiviso sui social, la cantante appare in automobile proprio accanto a Giovanni Cioffi, entrambi sorridenti e rilassati. A corredo dell’immagine compare la semplice scritta “Ciao” accompagnata da un cuore rosso.

Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei follower e che ha immediatamente acceso il gossip sul possibile nuovo amore dell’ex vincitrice del Grande Fratello.