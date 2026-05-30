The 50, Helena Prestes nel mirino di Eva Grimaldi e Antonella Elia: "Le sputo in faccia, "Gatta morta"

Tra i concorrenti più discussi di The 50, il reality show disponibile su Amazon Prime Video, c’è senza dubbio Helena Prestes. La modella brasiliana si sta distinguendo per una strategia di gioco aggressiva che, nelle prime puntate, ha già provocato tensioni e scontri all’interno del cast.

Nel corso della competizione, Helena Prestes ha deciso di schierarsi con alcuni creator e tiktoker, costruendo alleanze mirate per rafforzare la propria posizione nel gioco. Una mossa che ha avuto conseguenze dirette su Eva Grimaldi, con la quale aveva condiviso recentemente l’esperienza del Grande Fratello Vip.

“Il mio piano si sta sviluppando e sento il potere”, ha dichiarato Helena davanti alle telecamere, ammettendo apertamente di aver elaborato una strategia precisa per arrivare il più lontano possibile nel reality. Argomenti helena prestes

antonella elia

L’eliminazione di Eva Grimaldi e la frecciatina a Helena Prestes

Prima di conoscere il proprio destino all’interno del programma, Eva Grimaldi aveva già espresso tutta la sua amarezza nei confronti dell’ex compagna d’avventura.

“Se rimango gliela faccio pagare a lei e a tutto il gruppo”, aveva dichiarato l’attrice, convinta che dietro alcune dinamiche del gioco ci fosse proprio la mano di Helena.

Dopo aver scoperto la sua eliminazione, Eva non ha risparmiato una stoccata diretta: “Mi metto gli occhiali così vi vedo negli occhi, ricordate una cosa: diffidate da chi lancia il sasso e poi si nasconde”.

Parole che hanno colpito nel segno e nelle quali Helena Prestes si è immediatamente riconosciuta. La concorrente ha infatti replicato senza nascondersi: “Non ha detto una bugia, è la verità, ma è il mio gioco”.

Antonella Elia contro Helena Prestes: “È una gatta morta”

L’eliminazione di Eva Grimaldi non è stata l’unica a generare polemiche. Anche Antonella Elia, coinvolta nelle dinamiche che hanno contrapposto creator e personaggi televisivi, ha puntato il dito contro la modella brasiliana.

A caldo, Eva Grimaldi ha commentato così la sua uscita dal programma: “Sono contenta di aver detto quello che pensavo. Se voglio ringraziare Helena? No, le sputo in faccia a lei”.

Parole forti alle quali si sono aggiunte quelle di Antonella Elia, che non ha nascosto il proprio disappunto: “I giovani sono delle cacche, ma la cacca più cacca di tutte è Helena. Ha fatto il suo gioco, è agile e furba, ma è una gatta morta”.