The 50, Antonella Elia esplode contro Helena Prestes: “E' una gatta morta viscida”

Durante la quarta puntata di The 50, il reality registrato la scorsa estate, è scoppiata una forte tensione tra Antonella Elia e Helena Prestes, con uno scontro che ha rapidamente acceso gli animi del gruppo e diviso i concorrenti rimasti in gioco.

Il gioco delle sedie e la scelta dell’immunità

Tutto nasce dal gioco delle sedie, che metteva in palio un’importante immunità. A conquistarla è stata proprio Helena Prestes, che ha dimostrato grande abilità nel corso della prova.

Una volta ottenuto il vantaggio, la modella brasiliana ha deciso di non tenerlo per sé, scegliendo invece di regalarlo a un altro concorrente. La sua decisione è ricaduta su Valerio Mazzei, salvandolo così dalla possibile eliminazione e mandando invece in difficoltà Eva Grimaldi. Argomenti helena prestes

antonella elia

Secondo il regolamento del gioco, infatti, la scelta ha avuto una conseguenza diretta: salvando un concorrente tra quelli a rischio, uno di quelli già “salvi” sarebbe finito automaticamente nella lista eliminazione. Una dinamica che ha stravolto gli equilibri della puntata.

La reazione di Eva Grimaldi

La decisione di Helena Prestes ha lasciato senza parole Eva Grimaldi, che ha commentato con tono ironico e amareggiato la scelta ricevuta: “Non ho parole, perché ti sei nascosta? Non nasconderti tesoro… Anche io credo nell’amicizia, bacio!”.

Un confronto che ha evidenziato tensioni e vecchie conoscenze tra alcuni concorrenti, considerando anche i trascorsi televisivi recenti delle protagoniste.

Lo scontro con Antonella Elia: “Sei una viscida”

Una volta rientrati al castello, la situazione è degenerata. Antonella Elia, anch’essa tra i concorrenti a rischio eliminazione insieme a Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, ha attaccato duramente la scelta di Helena Prestes.

Senza mezzi termini, la showgirl ha dichiarato: “Quella è una gatta morta viscida, è stato orribile. Perché non ha mandato il biondone? Che utilità ha all’interno di questa famiglia? Nessuna. Cosa ci sta a fare qua a parte rompere a tutti?”.

Il riferimento è a Il Defe, rimasto invece fuori dalla decisione finale e considerato da Antonella più “strategico” per il gioco.

Il nodo della strategia e delle alleanze

La polemica si è poi spostata sulla logica della scelta. Secondo Antonella Elia, la decisione di salvare un concorrente rispetto a un altro non sarebbe stata equa e avrebbe penalizzato figure considerate “meno social” o meno centrali nel gioco.

“Il ragionamento che hanno fatto è che lui ha tutto il suo mondo social e che quindi vale di più di Eva Grimaldi? Questo non lo accetto”.