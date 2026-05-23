The 50, lite furiosa tra Paola Caruso, Federico Fashion Style e Francesco Chiofalo: accuse, vendette e lacrime

Il nuovo reality di Prime Video “The 50” parte subito ad alta tensione e regala al pubblico uno dei primi scontri destinati a far discutere. Protagonisti della bufera sono Paola Caruso, Federico Fashion Style e Francesco Chiofalo, coinvolti in una serie di accuse reciproche, nomination strategiche e momenti di forte emotività.

Federico Fashion Style contro Paola Caruso: accuse durissime già dal primo ingresso

Appena Paola Caruso entra nel castello, Federico Fashion Style non trattiene il suo disappunto e si lascia andare a uno sfogo molto acceso, riaccendendo una tensione nata già in passato.

Il parrucchiere dei vip accusa l’ex gieffina di aver diffuso dichiarazioni false sul suo conto, arrivando a usare parole forti nei suoi confronti e descrivendo un rapporto ormai completamente compromesso. Argomenti paola caruso

Secondo Federico, la Caruso avrebbe raccontato episodi non veritieri legati anche al suo lavoro, alimentando così uno scontro che va ben oltre il gioco televisivo.

La nomination della discordia: strategia e vendette nel gioco

La situazione precipita durante una prova a squadre. I concorrenti vengono divisi in tre gruppi e, dopo una sfida con le palline, il team di Paola Caruso conquista la vittoria, ottenendo il potere di mandare alcuni avversari in nomination.

La showgirl propone chiaramente ai compagni di puntare su Francesco Chiofalo, motivando la scelta con parole nette: “Che lui sia un bugiardo lo sappiamo tutti… Io nomino lui perché è un bugiardo e mi sta sulle scatole”.

La decisione porta Chiofalo e Federico Fashion Style in nomination, anche se entrambi riusciranno poi a salvarsi.

Lo sfogo di Federico: “È falsa, la odio”

Salvatosi dall’eliminazione, Federico Fashion Style esplode in confessionale, rincarando la dose contro la sua rivale: “L’hanno sentita tutti, lei voleva fare fuori me e Chiofalo, è una falsa… la odio, non la reggo”.

Il concorrente arriva anche a incitare altri partecipanti contro la Caruso, alimentando ulteriormente il clima di tensione nella casa.

Francesco Chiofalo entra nello scontro: “È guerra”

Anche Francesco Chiofalo si inserisce nella polemica e non risparmia provocazioni: “Lei ha voluto la guerra… scatenerò il panico”.

Il concorrente appare deciso a portare avanti lo scontro, trasformando la dinamica del gioco in una vera e propria battaglia strategica tra concorrenti.

Il confronto diretto e le lacrime di Paola Caruso

Dopo essere rimasto in gioco, Federico Fashion Style cerca un confronto diretto con Paola Caruso, chiedendo spiegazioni sulla nomination. La risposta della showgirl è fredda: “Non ho voglia di parlare con te”.

Da lì la discussione si accende ulteriormente, con accuse reciproche e toni sempre più duri. Francesco Chiofalo interviene con ulteriori provocazioni, fino a toccare un punto molto delicato legato alla vita privata della concorrente.

A quel punto Paola Caruso, visibilmente scossa, abbandona il confronto in lacrime, esplodendo in un duro sfogo: “Faccio i programmi perché mi servono i soldi per mio figlio… non toccare mio figlio”.