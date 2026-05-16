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Grande Fratello Vip, gli ascolti della semifinale

Grande Fratello Vip, gli ascolti della semifinale

La semifinale del Grande Fratello Vip domina la serata con oltre 2 milioni di spettatori

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La semifinale del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 15 maggio ha raccolto 2.058.000 spettatori pari al 17,6% di share, mantenendo un risultato stabile e in linea con le puntate precedenti.

Semifinale ricca di colpi di scena nel Grande Fratello Vip

La puntata ha visto momenti di tensione, confronti tra i concorrenti, il ritorno in Casa di Valeria Marini, oltre a esibizioni e le consuete nomination. Con l’uscita di Francesca Manzini, i concorrenti rimasti nella Casa sono ormai sette e si preparano alla finale di martedì prossimo

Gli ascolti della prima serata TV

La sfida degli ascolti ha visto diversi programmi competere nella stessa fascia oraria:

  • Rai 1 – MilleunaCover Sanremo: 1.850.000 spettatori (12,8% di share)
  • Canale 5 – Grande Fratello Vip: 2.058.000 spettatori (17,6% di share)
  • Rai 2 – Ore 14 Sera: 1.071.000 spettatori (8,5% di share)
  • Italia 1 – The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro: 842.000 spettatori (5,5% di share)
  • Rai 3 – Un colpo di fortuna: 635.000 spettatori (3,5% di share)
  • Rete 4 – Quarto Grado: 946.000 spettatori (7,5% di share)
  • La 7 – Propaganda Live: 815.000 spettatori (6,1% di share)

 

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