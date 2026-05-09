Grande Fratello Vip, gli ascolti della quindicesima puntata

La quindicesima puntata di Grande Fratello VIP ha animato la prima serata di Canale 5, confermandosi uno dei programmi più seguiti del palinsesto, pur mostrando segnali di rallentamento negli ascolti rispetto alle puntate precedenti.

Il reality show condotto da Ilary Blasi ha visto in studio la presenza delle opinioniste Cesara Buonamici e della scrittrice Selvaggia Lucarelli, al suo debutto sulle reti Mediaset, elemento che ha contribuito a mantenere alta l’attenzione mediatica sull’episodio.

Gli ascolti della 15ª puntata del GF Vip

Secondo i dati Auditel, la puntata andata in onda ieri sera ha ottenuto:

1.892.000 spettatori

16,2% di share

Un risultato che permette al programma di aggiudicarsi la serata in termini di spettatori complessivi, superando la concorrenza di Rai 1.

Su Rai 1, infatti, lo spettacolo “Mille e una Cover Sanremo” ha registrato:

1.926.000 spettatori

13,4% di share

Un dato curioso che mostra come il programma della rete ammiraglia pubblica abbia raccolto un pubblico leggermente superiore in termini assoluti, pur con uno share inferiore rispetto al reality Mediaset. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

Un andamento altalenante per il reality di Canale 5

Il trend della stagione conferma un andamento non del tutto stabile per il GF Vip. Dopo un avvio positivo, con picchi fino a circa 2,1 milioni di telespettatori, il programma ha registrato nelle settimane successive un progressivo assestamento tra 1,6 e 2 milioni di spettatori, segno di una fidelizzazione del pubblico ma anche di una perdita di spinta rispetto ai picchi delle edizioni passate.

La 15ª puntata, in particolare, segna un leggero calo rispetto all’appuntamento precedente, confermando una fase di consolidamento più che di crescita.

Cosa significa questo risultato per il GF Vip

Nonostante la flessione rispetto ai momenti migliori della stagione, il programma resta competitivo nella sfida degli ascolti del prime time. Il dato dello share sopra il 16% conferma una buona tenuta nel pubblico generalista, soprattutto considerando la forte concorrenza televisiva.

Il coinvolgimento delle opinioniste e le dinamiche del cast continuano a rappresentare gli elementi chiave per mantenere alta l’attenzione del pubblico nelle prossime puntate.