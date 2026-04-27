Uomini e Donne: Ciro Solimeno verso la scelta, ma arriva una segnalazione che cambia tutto

Il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne si avvia verso la conclusione e, secondo le ultime indiscrezioni, la scelta potrebbe sorprendere il pubblico più del previsto. Mentre la registrazione del dating show di Maria De Filippi procede verso la chiusura stagionale, emergono nuovi dettagli che alimentano il dibattito tra i telespettatori.

Elisa Leonardi si elimina: tensione alle stelle nel trono di Ciro

Nelle ultime puntate registrate, dopo alcune esterne e confronti piuttosto accesi, Elisa Leonardi avrebbe deciso di eliminarsi dal programma. Una scelta che ha colto di sorpresa lo stesso Ciro Solimeno, che – visibilmente spiazzato – avrebbe chiesto di allontanarsi dallo studio per riflettere.

Nel frattempo, Martina Calabrò ha reagito in modo molto netto, lasciando intendere che un eventuale inseguimento da parte del tronista verso la rivale non verrebbe accolto positivamente.

Un trono confuso e contestato dal pubblico

Il percorso di Ciro Solimeno è stato fin dall’inizio caratterizzato da dubbi, segnalazioni e continue critiche da parte del pubblico.

Tra le dinamiche più discusse:

il presunto legame con il passato sentimentale del tronista

alcune segnalazioni arrivate durante il percorso, sempre smentite

la percezione di indecisione tra le corteggiatrici

Nonostante ciò, molti spettatori avevano interpretato il forte interesse per Elisa Leonardi come un indizio chiaro sulla possibile scelta finale. Argomenti uomini e donne

La segnalazione di Amedeo Venza cambia tutto

A scompaginare le carte è una nuova segnalazione riportata da Amedeo Venza, che racconta uno scenario completamente diverso da quello immaginato finora.

Secondo quanto riferito: “Ho uno scoop. Ho saputo che la scelta sarà Martina. Lo ha detto la zia nel salone di parrucchiera della mia amica. Lui è molto preso e non vede l’ora di sceglierla, dice che non riesce più a far finta di niente”.

Ciro Solimeno pronto alla scelta finale?

Stando a queste indiscrezioni, la direzione del trono sembrerebbe quindi virare verso Martina Calabrò, lasciando fuori dai giochi Elisa Leonardi, che per molti era invece la favorita.

Resta comunque il dubbio sulla veridicità della segnalazione e sull’evoluzione reale del percorso, che verrà chiarita solo nelle prossime registrazioni.