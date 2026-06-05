Uomini e Donne, ex tronista attacca Ciro Solimeno: "Il trono va rispettato, troppe segnalazioni"

Davide Donadei, in una recente intervista al settimanale Mio, è intervenuto su Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che lo ha reso noto al grande pubblico nel 2020.

L’ex tronista, che concluse il suo percorso televisivo scegliendo Chiara Rabbi, ha dichiarato di continuare a seguire il programma, anche se con uno sguardo diverso rispetto al passato.

“Seguo ancora Uomini e Donne, ma mi emoziona meno”

Nel corso dell’intervista, Davide Donadei ha spiegato come il suo rapporto con il programma sia cambiato nel tempo: “Seguo ancora Uomini e Donne, ma mi emoziona meno rispetto a prima. Oggi faccio più fatica a emozionarmi guardando certe dinamiche”. Argomenti uomini e donne

Il commento sul trono di Ciro Solimeno

Donadei ha poi commentato uno dei percorsi più discussi delle ultime stagioni, quello di Ciro Solimeno, conclusosi con la scelta di Elisa Leonardi e segnato da numerose segnalazioni e polemiche.

Il suo giudizio è stato diretto: “Penso al trono di Ciro Solimeno, costellato da tante segnalazioni. Io avevo sempre una parola in testa durante il mio percorso: riconoscenza”.

L’ex tronista ha sottolineato l’importanza di rispettare il percorso e l’opportunità offerta dal programma: “Se Maria De Filippi ti dà un’opportunità del genere, devi rispettarla”.

La frase destinata a far discutere

Le dichiarazioni più forti arrivano quando Davide Donadei affronta il tema delle segnalazioni e dei comportamenti fuori dal programma: “Rovinare tutto per una chat o un’uscita segreta è da persone poco intelligenti”.

“Il tronista viene trattato come un principe”

Infine, Donadei ha voluto evidenziare il valore dell’esperienza televisiva e il trattamento riservato ai tronisti all’interno del programma: “Il tronista viene trattato davvero come un principe dalla redazione e sporcare quell’occasione non è bello”.