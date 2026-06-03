Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi in diretta social: arriva la stoccata a Martina Calabrò?

La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne continua a far discutere anche a distanza di settimane dalla messa in onda. L'ex tronista ha concluso il suo percorso scegliendo Elisa Leonardi, preferendola a Martina Calabrò al termine di un percorso ricco di tensioni e colpi di scena.

Il rifiuto di Martina Calabrò e la reazione in studio

Durante la registrazione della scelta, Martina Calabrò ha reagito con grande compostezza al rifiuto. Pur visibilmente provata, l'ex corteggiatrice ha mantenuto un atteggiamento rispettoso nei confronti della decisione di Ciro, concedendosi successivamente a uno sfogo emotivo lontano dalle telecamere.

Le immagini andate in onda hanno mostrato un clima tutto sommato sereno, ma secondo alcune indiscrezioni emerse successivamente, fuori dagli studi la situazione sarebbe stata molto diversa. Argomenti uomini e donne

La segnalazione sulla presunta lite dopo la scelta

A lanciare l'indiscrezione è stata Daria Restaino, che ha riportato la testimonianza di una persona presente all'esterno degli studi subito dopo la registrazione della scelta.

Secondo quanto raccontato, Martina Calabrò e alcune sue sorelle avrebbero avuto un acceso confronto con Elisa Leonardi e alcune sue amiche. La discussione sarebbe degenerata rapidamente, tanto da richiedere l'intervento della sicurezza per separare le persone coinvolte e riportare la calma.

Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di una segnalazione non confermata dai diretti interessati.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi si godono la relazione

Nel frattempo, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi stanno vivendo serenamente il loro fidanzamento lontano dalle dinamiche del programma. La coppia condivide spesso momenti della quotidianità sui social tra aperitivi, uscite e dirette con amici.

Proprio durante una recente diretta social è accaduto un episodio che non è passato inosservato agli utenti.

La battuta dell'amica di Elisa accende il dibattito

Durante la live, accanto alla coppia era presente anche una delle amiche di Elisa Leonardi, che secondo alcune ricostruzioni sarebbe stata coinvolta nella presunta lite avvenuta fuori dagli studi.

Mentre i due fidanzati raccontavano che dalla scelta fosse ormai trascorso circa un mese, l'amica è intervenuta con una frase pronunciata in tono sarcastico e rivolta direttamente a Ciro Solimeno: "E a quest'ora chissà dove eri!".