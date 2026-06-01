Uomini e Donne, Martina De Ioannon reagisce male alle domande sulla scelta di Ciro Solimeno: "Non voglio parlarne"

La tensione tra vita privata e curiosità del pubblico torna a farsi sentire nel mondo di Uomini e Donne. Protagonista della vicenda è Martina De Ioannon, che durante una diretta su TikTok ha mostrato evidente fastidio nel rispondere alle domande degli utenti riguardanti il suo ex compagno Ciro Solimeno.

La storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

La relazione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno era nata all’interno del dating show di Maria De Filippi. L’ex tronista, infatti, aveva deciso di concludere il suo percorso televisivo proprio scegliendo Ciro, con cui ha vissuto circa un anno di relazione.

Una storia intensa ma terminata dopo diversi mesi, che ha successivamente portato entrambi su strade differenti. Argomenti uomini e donne

La fine della relazione e il nuovo capitolo con Gianmarco Steri

Dopo la rottura con Ciro Solimeno, Martina ha iniziato una nuova relazione con un altro volto noto del programma: Gianmarco Steri, anche lui suo ex corteggiatore a Uomini e Donne.

Nel frattempo, anche Ciro ha continuato il suo percorso televisivo, accettando la proposta del trono.

Ciro Solimeno sul trono e la scelta con Elisa Leonardi

Dopo la fine della storia con Martina, Ciro Solimeno è diventato tronista. Il suo percorso, durato diversi mesi, si è concluso con la scelta di uscire dal programma insieme a Elisa Leonardi.

Una decisione che ha attirato l’attenzione del pubblico proprio nei giorni della messa in onda, riaccendendo inevitabilmente anche il dibattito sulla sua precedente relazione con Martina.

La reazione di Martina De Ioannon su TikTok

Durante una diretta TikTok, alcuni utenti hanno chiesto a Martina De Ioannon di commentare la scelta televisiva del suo ex. La reazione dell’influencer è stata netta e visibilmente infastidita:

“Ma che ne penso? Non mi va di parlarne. Che devo dire? Poi dite che sono irrispettosa. Siete voi, non sono io. Vorrei vedervi al posto mio. Se pubblico una foto con il mio fidanzato, mi chiedete di pubblicarne un’altra. Basta, siete pesanti. Parliamo di me”.

“Non sono scema due volte”: il messaggio tra le righe

Nel corso della diretta, Martina De Ioannon ha poi aggiunto una frase che ha attirato particolare attenzione: “Lo so io la gente che vorrebbe, ma non l’avrà mai. Non sono scema due volte”.