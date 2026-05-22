Grande Fratello, Domenico D'Alterio si espone sulla rottura tra Rasha e Omer: "Non ci ho mai creduto"

Il ritorno di fiamma tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo è ormai ufficiale. L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo, format ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni, dove la coppia si è mostrata per la prima volta insieme dopo mesi di indiscrezioni, interviste separate e tensioni legate anche all’esperienza di lui al Grande Fratello.

Una conferma attesa dai fan, che da tempo seguivano con attenzione l’evoluzione del loro rapporto.

Il ritorno dopo la crisi: “Ci siamo ritrovati”

Durante l’intervista, Domenico D’Alterio ha raccontato come la coppia sia riuscita a ricucire il rapporto dopo un periodo complesso. Argomenti grande fratello

“L’esperienza del Grande Fratello non ci ha cambiato, però su alcune cose siamo migliorati. Forse c’è stata più maturità”.

Anche Valentina Piscopo ha confermato le difficoltà vissute durante la separazione forzata: “Trovarsi una persona come lui dentro un’altra realtà, e io fuori, è stata veramente tosta”.

“La coppia più vera siamo stati noi”

Nel corso della conversazione, Domenico ha ribadito la solidità del rapporto con Valentina, sottolineando come il loro legame abbia resistito nonostante tutto. “Alla fine la coppia più reale e più vera siamo stati noi”.

E ha aggiunto parole molto forti nei confronti della compagna: “Valentina per me rimane sempre la persona più importante della mia vita, a prescindere da quello che è successo nella Casa”,

Parole a cui Valentina ha risposto rivendicando la propria autenticità: “Lui mi conosce e chi mi conosce sa che io sono quella. Anche nella vita reale sono così”.

L’ipotesi GF Vip e la battuta sul futuro televisivo

Tra un racconto e l’altro, spazio anche a un momento più leggero: la possibilità di vedere Valentina Piscopo nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Domenico ha scherzato immaginando uno scenario invertito: “Lei entra dalla porta rossa e io vado sul trono rosso”

Valentina non ha escluso del tutto l’idea, ironizzando: “Sarebbe bello farlo soffrire fuori”.

Tuttavia entrambi hanno sottolineato la necessità di valutare tutto con attenzione, soprattutto in considerazione della presenza di una bambina.

Il commento su Omer Elomari e Rasha Younes

Nel corso dell’intervista, i due hanno affrontato anche la recente rottura tra Omer Elomari e Rasha Younes, altra coppia nata nel contesto del Grande Fratello. NoDomenico D’Alterio ha espresso dubbi sulla solidità del loro legame: “Io non ci ho mai creduto fino in fondo. Alla fine era sempre un punto interrogativo e così si è rivelato”.

E ha aggiunto una riflessione più generale sulle relazioni nate in TV: “Una coppia che scoppia nel giro di quattro o cinque mesi dalla fine del programma dimostra che forse tutto questo grande amore non c’era”.

Secondo Domenico, le differenze caratteriali potrebbero aver influito sulla rottura: “Omer ha il suo carattere, è molto orgoglioso, ha la sua cultura. Rasha è una donna di carattere. Forse sarà stato quello”.

Infine, ha dichiarato di non aver più avuto contatti con loro dopo la fine del reality: “Da quando è finito il Grande Fratello non li ho proprio più sentiti”.