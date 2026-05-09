Selvaggia Lucarelli contro Adriana Volpe al GF Vip: "Una comodina, ha sentito il dissenso e si è adeguata"

Nel corso della puntata del reality Grande Fratello VIP andata in onda venerdì 8 maggio, la Casa è stata teatro di nuove tensioni che hanno visto protagonista Adriana Volpe Adriana Volpe, finita al centro delle critiche di alcuni concorrenti, tra cui Alessandra Mussolini Alessandra Mussolini e Francesca Manzini Francesca Manzini.

Lo scontro tra Adriana Volpe e Francesca Manzini

La frattura tra le due concorrenti affonda le radici in un episodio avvenuto nei giorni precedenti. Manzini aveva scelto di non rivelare apertamente la sua relazione sentimentale per proteggere la propria vita privata e il compagno fuori dalla Casa.

Una scelta che, una volta emersa, ha scatenato la reazione di Volpe, che l’ha accusata di incoerenza e mancanza di trasparenza. Da quel momento il rapporto tra le due si è progressivamente deteriorato.

La replica in diretta di Adriana Volpe

Durante la puntata, Adriana Volpe ha risposto alle critiche dichiarando: “Rimango senza parole e anche un po’ confusa da quello che di me dice Francesca. Le avevo solo detto di non averla trovata coerente”.

La conduttrice ha poi ribadito il suo punto di vista, sottolineando come la collega avrebbe raccontato versioni non del tutto veritiere della sua vita privata per proteggere una persona esterna al programma.

La risposta di Francesca Manzini

La replica di Francesca Manzini è stata immediata e molto dura. L’imitatrice ha accusato Volpe di averla messa in difficoltà pubblicamente: “Mi hai umiliata a tavola. Non ti permetto di parlare della mia vita privata”. Argomenti grande fratello

selvaggia lucarelli

adriana volpe

Manzini ha chiarito di aver scelto il silenzio su alcuni aspetti personali solo per tutela affettiva, senza alcuna intenzione di ingannare gli altri concorrenti.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

A commentare la vicenda è intervenuta anche l’opinionista Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, che ha offerto una lettura più strategica del comportamento di Volpe: “Adriana ha vissuto due fasi nella Casa: inizialmente critica, poi più accomodante quando ha percepito dissenso”.

Secondo Lucarelli, la conduttrice starebbe adattando il proprio atteggiamento alle dinamiche interne del gioco.

Dubbi anche sul rapporto con Antonella Elia

Le tensioni nella Casa hanno coinvolto indirettamente anche il rapporto tra Adriana Volpe e Antonella Elia Antonella Elia. Alessandra Mussolini ha infatti espresso dubbi sulla sincerità dell’amicizia tra le due, sostenendo che Volpe potrebbe non essere completamente trasparente nei confronti della collega.