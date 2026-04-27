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“Renato è fluido”, la rivelazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip e le reazioni dei concorrenti

“Renato è fluido”, la rivelazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip e le reazioni dei concorrenti

Adriana Volpe commenta il comportamento di Renato Biancardi al GF Vip, scatenando discussioni e reazioni tra i concorrenti

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Nella Casa del Grande Fratello Vip, il clima si fa sempre più acceso non solo per dinamiche di gioco, ma anche per considerazioni personali che stanno facendo discutere i concorrenti.

Protagonista della giornata è stato Renato Biancardi, finito al centro dell’attenzione dopo alcune osservazioni avanzate da Adriana Volpe, che ha espresso un’opinione sulla sua possibile “fluidità” emotiva e relazionale.

Il momento in giardino con Lucia Ilardo

Tutto è partito da un momento apparentemente leggero in giardino, dove Renato Biancardi e Lucia Ilardo hanno scherzato e interagito in modo affettuoso.

Il gieffino, in tono giocoso, si è rivolto a Lucia con parole esplicite di apprezzamento: “Quanto sei bella, vieni qui”.

L’intervento di Adriana Volpe: “Per me Renato è fluido”

Osservando la scena, Adriana Volpe si è lasciata andare a una riflessione davanti a Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini, affermando: “Comunque secondo me Renato è fluido. È la realtà, lui è un po’ così”.

Secondo la definizione condivisa nel dialogo, la fluidità indica una possibile attrazione non rigida verso un solo genere, ma variabile nel tempo e legata alle persone più che alle etichette.

Argomenti

La reazione di Alessandra Mussolini: “Non c’è nulla di strano”

Alessandra Mussolini ha risposto in modo diretto e pragmatico, sottolineando come non vi sia nulla di problematico in una simile interpretazione: “E quindi? Anche se fosse, cosa ci sarebbe di strano?”.

Rivolta a Renato Biancardi, ha aggiunto: “Non te la devi prendere, la fluidità è bella, non c’è nulla di sbagliato”.

Il gieffino ha accolto il commento con apertura, pur precisando il proprio punto di vista.

Renato Biancardi chiarisce: “Ho i miei gusti come tutti”

Sorpreso dalle etichette emerse nel confronto, Renato Biancardi ha cercato di chiarire la sua posizione: “Ragazzi, io in realtà faccio tanta selezione, ho i miei gusti come tutti”.

Raimondo Todaro scherza: “Ti basta che respirino”

A stemperare il clima ci ha pensato Raimondo Todaro, che con tono ironico ha commentato: “A te basta che le persone respirino, poi ti va bene tutto”.

Tra risate generali, Renato Biancardi ha replicato cercando di difendersi: “Se lo fossi stato selettivo, mi sarei divertito tremila volte di più”.

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