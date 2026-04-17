GF Vip, anticipazioni puntata 17 aprile: primo finalista, scontri e la decisione di Nicolò Brigante

Questa sera, venerdì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, torna un nuovo attesissimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 8, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi.

In studio, al fianco della conduttrice, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare una puntata che si preannuncia ricca di tensioni e sorprese.

Televoto: niente eliminazione ma il primo finalista

Colpo di scena per i concorrenti della Casa: il televoto di questa sera avrà un esito inaspettato.

Non ci sarà nessuna eliminazione, ma verrà proclamato il primo finalista di questa edizione.

A contendersi questo importante traguardo sono:

Alessandra Mussolini

Adriana Volpe

Antonella Elia

Lucia Ilardo

Una di loro farà il primo passo verso la vittoria. Ma come reagiranno gli altri concorrenti alla notizia?

Fine dell’alleanza: scontro tra le “regine” della Casa

La pace è definitivamente finita. Tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è riesploso uno scontro aperto fatto di accuse, provocazioni e tensioni sempre più evidenti. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

La Casa si è ormai divisa: ogni concorrente sarà chiamato a schierarsi e prendere posizione.

Le scelte fatte questa sera potrebbero avere conseguenze decisive sugli equilibri del gioco.

Il momento difficile di Nicolò Brigante

Spazio anche alla parte più emotiva della puntata.

Nicolò Brigante sta vivendo una crisi profonda: ansie, paure e dubbi stanno mettendo a dura prova il suo percorso nella Casa.

Il concorrente si trova davanti a una decisione cruciale:

abbandonare il gioco

oppure restare e affrontare le proprie fragilità

Per aiutarlo in questo momento delicato, entreranno nella Casa sua madre e sua sorella, pronte a sostenerlo.