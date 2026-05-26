Palinsesti Mediaset estate 2026: tra soap turche e film, poche novità ma grandi conferme

Dopo settimane di indiscrezioni, i listini di Publitalia hanno finalmente svelato i palinsesti estivi di Mediaset. Le scelte del Biscione stanno già facendo discutere il pubblico e i social, soprattutto per alcune conferme inattese e per l’ampio spazio dedicato a film e serialità straniera.
Access prime time: la sorpresa è “La Ruota della Fortuna”
La prima vera novità riguarda l’access prime time di Canale 5.
Contrariamente alle attese, “La Ruota della Fortuna” non andrà in pausa estiva. Il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui continuerà a occupare la fascia preserale per tutta l’estate, diventando uno dei punti fermi della programmazione.
Pomeriggio di Canale 5: stop per “Uomini e Donne” e Nuzzi
Cambiamenti importanti anche nel daytime.
Come ogni anno, si fermerà “Uomini e Donne”, che lascerà spazio alla serie turca “Far Away”, in onda subito dopo “Beautiful”. La trama ruota attorno a una donna che torna nella sua terra d’origine dopo la morte del marito.
Dalle 16:00 alle 18:30, il pomeriggio sarà invece occupato da una rotazione di film e soap opera.
Tra le sospensioni figura anche “Dentro la Notizia” di Gianluigi Nuzzi, che non avrà una versione estiva, a differenza di quanto accade invece per “La Vita in Diretta” di Alberto Matano su Rai 1.
Prima serata Canale 5: film, serie turche e ritorni attesi
La prima serata estiva di Canale 5 sarà dominata da film e serialità internazionale.
- Lunedì: ritorna “Battiti Live” con Ilary Blasi e Alvin, seguito da una serie TV
- Martedì: serie spagnola “Un Nuovo Inizio”, ambientata nella Spagna rurale degli anni ’60
- Mercoledì: serata film
- Giovedì: debutta la serie “Montmartre” (dal 4 giugno), poi da luglio torna “Temptation Island” con Filippo Bisciglia
- Venerdì: spazio alle serie turche
- Sabato: repliche di produzioni Mediaset come “Ciao Darwin”
- Domenica: soap turca “Racconto di Una Notte”, con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gürkan Uygun e Özlem Türkad
Italia 1: crime e film per l’estate
Anche su Italia 1 la programmazione estiva sarà fortemente seriale e cinematografica.
- Lunedì: serie USA “Chicago P.D.”
- Martedì: programmi in replica
- Mercoledì e giovedì: film
- Venerdì: episodi di “Chicago Fire” e “Chicago Med”
- Weekend: film in prima serata
Rete 4: tra talk, fiction e cinema
Su Rete 4 il palinsesto estivo alterna informazione e intrattenimento.
- Domenica, lunedì e martedì: film
- Mercoledì: “Zona Bianca”
- Giovedì: film
- Venerdì: prima parte dell’estate con “Quarto Grado”, poi film
- Sabato: soap spagnola “La Promessa” dalle 21:30