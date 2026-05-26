Palinsesti Mediaset estate 2026: tra soap turche e film, poche novità ma grandi conferme

Dopo settimane di indiscrezioni, i listini di Publitalia hanno finalmente svelato i palinsesti estivi di Mediaset. Le scelte del Biscione stanno già facendo discutere il pubblico e i social, soprattutto per alcune conferme inattese e per l’ampio spazio dedicato a film e serialità straniera.

Access prime time: la sorpresa è “La Ruota della Fortuna”

La prima vera novità riguarda l’access prime time di Canale 5.

Contrariamente alle attese, “La Ruota della Fortuna” non andrà in pausa estiva. Il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui continuerà a occupare la fascia preserale per tutta l’estate, diventando uno dei punti fermi della programmazione.

Pomeriggio di Canale 5: stop per “Uomini e Donne” e Nuzzi

Cambiamenti importanti anche nel daytime.

Come ogni anno, si fermerà “Uomini e Donne”, che lascerà spazio alla serie turca “Far Away”, in onda subito dopo “Beautiful”. La trama ruota attorno a una donna che torna nella sua terra d’origine dopo la morte del marito.

Dalle 16:00 alle 18:30, il pomeriggio sarà invece occupato da una rotazione di film e soap opera.

Tra le sospensioni figura anche “Dentro la Notizia” di Gianluigi Nuzzi, che non avrà una versione estiva, a differenza di quanto accade invece per “La Vita in Diretta” di Alberto Matano su Rai 1.

Prima serata Canale 5: film, serie turche e ritorni attesi

La prima serata estiva di Canale 5 sarà dominata da film e serialità internazionale.

Lunedì : ritorna “Battiti Live” con Ilary Blasi e Alvin , seguito da una serie TV

: ritorna con e , seguito da una serie TV Martedì : serie spagnola “Un Nuovo Inizio” , ambientata nella Spagna rurale degli anni ’60

: serie spagnola , ambientata nella Spagna rurale degli anni ’60 Mercoledì : serata film

: serata film Giovedì : debutta la serie “Montmartre” (dal 4 giugno), poi da luglio torna “Temptation Island” con Filippo Bisciglia

: debutta la serie (dal 4 giugno), poi da luglio torna con Venerdì : spazio alle serie turche

: spazio alle serie turche Sabato : repliche di produzioni Mediaset come “Ciao Darwin”

: repliche di produzioni Mediaset come Domenica: soap turca “Racconto di Una Notte”, con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gürkan Uygun e Özlem Türkad

Italia 1: crime e film per l’estate

Anche su Italia 1 la programmazione estiva sarà fortemente seriale e cinematografica.

Lunedì : serie USA “Chicago P.D.”

: serie USA Martedì : programmi in replica

: programmi in replica Mercoledì e giovedì : film

: film Venerdì : episodi di “Chicago Fire” e “Chicago Med”

: episodi di e Weekend: film in prima serata

Rete 4: tra talk, fiction e cinema

Su Rete 4 il palinsesto estivo alterna informazione e intrattenimento.