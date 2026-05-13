Uomini e Donne, caos dopo la scelta di Ciro Solimeno: urla, insulti e tensione fuori dagli studi, interviene la sicurezza

La registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, che si avvia verso la conclusione di stagione, ha portato alla tanto attesa scelta di Ciro Solimeno. L’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Martina De Ioannon ha deciso di lasciare il programma insieme a Elisa Leonardi, dopo un percorso ricco di emozioni, dubbi e momenti di forte intensità.

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, la decisione di Ciro Solimeno è arrivata al termine di un confronto profondo con entrambe le corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Il tronista avrebbe spiegato di seguire il proprio cuore, pur riconoscendo il legame importante costruito con Martina durante il percorso televisivo.

Di fronte alla scelta, Martina Calabrò avrebbe reagito con maturità in studio, accettando la decisione e augurando il meglio alla nuova coppia, seppur tra lacrime e comprensibile delusione. Argomenti uomini e donne

Il retroscena fuori dallo studio: tensioni tra fan e familiari

Se in studio il momento della scelta sarebbe stato gestito con equilibrio, fuori dagli studi la situazione avrebbe preso una piega diversa.

A riportare il presunto retroscena è stata Daria Restaino, che sui social ha condiviso la segnalazione di un’utente presente all’esterno degli studi nel momento in cui si è conclusa la registrazione.

Secondo il racconto, Martina Calabrò si sarebbe trovata in auto con le sorelle e avrebbe avuto un acceso scambio verbale con alcune amiche di Elisa Leonardi, presenti per supportarla.

La testimone ha riferito: “Quando sono uscita ho visto Martina con le sorelle in macchina urlare contro alle amiche di Elisa, sentivo Martina urlare ‘mi hai rotto il ca**o’ ma in maniera esagerata infatti hanno avvisato anche la sicurezza che è andata a controllare”.

Un episodio che, se confermato, avrebbe richiesto anche l’intervento della sicurezza per riportare la calma nell’area esterna agli studi.

La versione alternativa: “Ci sono le motivazioni”

A fornire un’altra ricostruzione dei fatti è stata un’amica di Martina Calabrò, che ha voluto raccontare una dinamica diversa rispetto a quanto circolato sui social.

Secondo questa seconda versione, le tensioni sarebbero nate da provocazioni verbali precedenti: “Ci sono le motivazioni però se sono successe queste cose e cortesemente Daria pubblicami per piacere perché sentire solo una campana non va proprio bene. Le sorelle di Martina sono entrate in macchina e l’amica di Elisa ha iniziato a dire cose alle persone accanto a lei e la sorella di Martina ha detto ‘cos’hai da dire? Visto che fai le dirette e parli di mia sorella, abbi le palle di dirlo a quattr’occhi’”.

La stessa fonte ha poi aggiunto che Martina Calabrò, vedendo l’agitazione della sorella, sarebbe intervenuta: “Martina vedendo che sua sorella si stava agitando, perché nel mentre ancora non era arrivata alla sua auto, ha detto ‘Mi hai rotto il ca**o nel parlare di me solo nelle dirette, se hai da dirmi qualcosa fallo ora’”.