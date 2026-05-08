Uomini e Donne, Ciro Solimeno avvistato con Elisa Leonardi a Catania: clamoroso indizio sulla scelta finale?

La stagione televisiva di Uomini e Donne è ormai arrivata alle battute finali e cresce l’attesa per la scelta del tronista napoletano Ciro Solimeno. Secondo le ultime anticipazioni emerse nelle recenti registrazioni del dating show di Maria De Filippi, il tronista avrebbe annunciato che nella prossima puntata registrerà finalmente la sua decisione definitiva.

Ciro Solimeno pronto alla scelta finale

Dopo settimane intense tra esterne, confronti e segnalazioni, Ciro Solimeno è rimasto con due sole corteggiatrici: Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Sarà una di loro a lasciare il programma insieme al tronista.

Il percorso di Ciro all’interno di Uomini e Donne è stato caratterizzato da diversi momenti discussi. Fin dall’inizio del suo trono, nato dopo l’esperienza con l’ex tronista Martina De Ioannon, il giovane napoletano aveva fatto parlare di sé dichiarando di aver sentito la De Ioannon prima della scelta televisiva.

Nel corso dei mesi, inoltre, non sono mancate polemiche e segnalazioni riguardanti entrambe le corteggiatrici, alimentando dubbi e curiosità tra i fan del programma.

L’indiscrezione su Elisa Leonardi: avvistamento a Catania

Nelle ultime ore, però, una nuova indiscrezione potrebbe aver acceso i sospetti sulla possibile scelta finale di Ciro Solimeno. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip televisivo Lorenzo Pugnaloni, il tronista sarebbe stato avvistato insieme a Elisa Leonardi durante quella che potrebbe essere stata l’ultima esterna prima della scelta. Argomenti uomini e donne

A rendere ancora più interessante il rumor è stato un video pubblicato da Daria Restaino, nel quale si vedrebbero Ciro ed Elisa passeggiare insieme a Catania, città natale della corteggiatrice.

Ultima esterna o indizio sulla scelta?

L’avvistamento ha immediatamente scatenato le reazioni dei fan di Uomini e Donne, che ora si chiedono se quella trascorsa a Catania sia stata semplicemente un’esterna d’addio oppure un vero indizio sulla scelta finale del tronista.

Per scoprirlo bisognerà attendere la prossima registrazione del programma, che potrebbe finalmente mettere fine ai dubbi sul percorso sentimentale di Ciro Solimeno.