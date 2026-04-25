GF Vip, notte di tensione: Marco Berry contro Selvaggia Lucarelli, scoppia la bufera dopo la frase choc

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip è esplosa dopo la dodicesima puntata, con un acceso botta e risposta che ha coinvolto Marco Berry, Alessandra Mussolini e l’opinionista Selvaggia Lucarelli, fino a sfociare in una polemica molto discussa anche fuori dal programma.

La frase su Alessandra Mussolini che accende la polemica

Tutto è iniziato durante la messa in onda di alcune immagini che mostravano uno sfogo di Marco Berry nei confronti di Alessandra Mussolini. Una frase in particolare ha fatto scattare la reazione del pubblico e della diretta interessata: “Già dire Alessandra Mussolini è un insulto”.

Parole che hanno immediatamente scatenato la reazione della concorrente, la quale ha chiesto chiarimenti in diretta, interpretando l’affermazione come un riferimento diretto al cognome e alla sua storia familiare.

Alessandra Mussolini ha replicato duramente: “Bruttaccio! Dimmi quello che volevi dire, io ti ho capito bene. So dove volevi arrivare. Non ti voglio più parlare. Hai detto che il mio nome e cognome sono un insulto”.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli in studio

Dallo studio è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha preso posizione a difesa di Alessandra Mussolini, criticando duramente il comportamento del concorrente: “Lei avrà tutti i difetti del mondo, ma il coraggio delle sue parole. Tu invece no, mi dispiace per te e l’imbarazzo ti si legge sulla fronte…”. Argomenti grande fratello

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L’opinionista ha inoltre sostenuto che, secondo quanto visto nelle immagini, le affermazioni di Berry avrebbero fatto riferimento più volte al cognome Mussolini, aggiungendo che alcune battute non potevano essere ripetute in diretta.

La replica di Marco Berry: “Non è vero nulla”

Il concorrente ha respinto le accuse con fermezza, alzando i toni in diretta: “Non è vero nulla. Stai facendo la furba con la persona sbagliata… Io intendevo che Alessandra ci ha esasperati così tanto, che il suo nome è un insulto”.

Il confronto sembrava essersi chiuso in puntata, ma la vicenda ha avuto un seguito ancora più acceso.

Lo sfogo notturno e la frase che scatena la bufera

Poco dopo la fine della diretta, durante una conversazione con Adriana Volpe e Antonella Elia, Marco Berry è tornato sull’argomento con toni ancora più duri nei confronti di Selvaggia Lucarelli: “Ma tu sei scema, come cavolo ti permetti?… Ma non ci stai con la testa… Ma io ti attacco al muro. Questo è gravissimo e io non le permetto di dire certe cose”.