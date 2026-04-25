Valeria Marini al GF Vip, missione segreta fallita: i gieffini scoprono tutto

Valeria Marini entrerà davvero nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo settimane di indiscrezioni, l’anticipazione di Monica Setta si è rivelata corretta: durante l’ultima puntata, Ilary Blasi ha confermato ufficialmente l’ingresso della showgirl nel reality.

La missione segreta affidata a Paola Caruso e Alessandra Mussolini

Nel corso della diretta, Ilary Blasi ha coinvolto Paola Caruso e Alessandra Mussolini in una missione riservata: “Non dovete dirlo a nessuno. Dovete capire cosa pensano i gieffini di lei”, ha spiegato la conduttrice, invitandole a sondare il terreno senza farsi scoprire.

Le domande sospette e l’intuizione di Adriana Volpe

Terminata la puntata, i concorrenti si sono riuniti e Paola Caruso ha iniziato a fare domande mirate ad Adriana Volpe sulla quarta edizione del programma. Dopo aver elencato alcuni ex concorrenti, la Volpe è stata incalzata proprio su Valeria Marini.

A quel punto, qualcosa non ha convinto Adriana Volpe, che ha subito intuito il possibile colpo di scena: “Se parlano di lei è perché entrerà. È palese!”, ha dichiarato, smascherando di fatto la missione segreta. Argomenti grande fratello

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Il tentativo (fallito) di depistaggio

Paola Caruso ha provato a giustificarsi parlando di semplice curiosità, ma senza successo. La sicurezza di Adriana Volpe è rimasta incrollabile: “Entrerà martedì prossimo, ne sono certa”, ha aggiunto, sottolineando anche movimenti sospetti durante la puntata.

Le reazioni dei gieffini all’arrivo di Valeria Marini

La possibile entrata di Valeria Marini ha subito acceso il dibattito nella Casa. Raimondo Todaro ha ricordato alcune esperienze lavorative con lei, definendola ironicamente “ritardataria cronica”. Francesca Manzini ha espresso dubbi sull’ingresso, pur ribadendo la sua stima. Antonella Elia, invece, ha reagito con evidente preoccupazione: “Oddio no, non ne voglio nemmeno sentire parlare”, ha detto, chiedendo di cambiare argomento.