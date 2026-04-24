Valeria Marini torna al GF Vip, l'annuncio: "Domenica entro nella Casa"

Valeria Marini è pronta a varcare nuovamente la porta di un reality. Domenica entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, come annunciato nell’intervista esclusiva rilasciata a Monica Setta per il programma Storie al bivio week end, in onda sabato 25 aprile alle 15.30 su Rai2.

“Domenica entrerò nella Casa del GF Vip. Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e l’entusiasmo di sempre”, ha dichiarato la showgirl, sottolineando la volontà di affrontare l’esperienza con leggerezza e determinazione.

“Un’edizione dinamica, ho detto sì”

Valeria Marini ha spiegato anche le ragioni della sua scelta, dopo aver rifiutato in passato altre proposte:

“Nella Casa ritroverò tante amiche, da Alessandra Mussolini alla Adriana Volpe. È un’edizione molto dinamica, perciò ho scelto di dire sì. In passato me lo avevano proposto, ma avevo rinunciato dopo il consiglio negativo di un amico”.

Un ritorno quindi motivato anche dai rapporti personali e dalla percezione di un’edizione particolarmente vivace del reality.

Il caso Pedro Sánchez e i social

Nell’intervista, Valeria Marini è tornata anche sulla vicenda del presunto scambio social con il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, chiarendo alcuni aspetti rispetto a quanto dichiarato in precedenza a BellaMa’. Argomenti grande fratello

“Hanno scritto che Sánchez non mi ha risposto. In realtà io ho scritto su Instagram a margine delle sue storie e ho ricevuto un feedback. Che sia stato proprio il presidente a rispondere non lo giurerei, sono cose dei social media manager”, ha precisato.

Politica e opinioni: da Giorgia Meloni a Donald Trump

La showgirl ha poi ampliato il discorso alla politica internazionale, dichiarando di non escludere confronti anche con figure istituzionali italiane.

“Io faccio domande politiche anche a Giorgia Meloni, che ho apprezzato particolarmente nella posizione anti guerra e anti Trump. Il presidente americano è un pericolo per tutti”, ha affermato Valeria Marini, sottolineando il suo interesse per i temi geopolitici.