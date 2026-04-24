GF Vip, tensione alle stelle: accuse di iella e offese, è guerra tra Mussolini e Biancardi

Nella Casa del Grande Fratello Vip torna a salire la tensione. Nelle ultime ore, un acceso confronto ha visto protagonisti Alessandra Mussolini e Renato Biancardi, tra accuse di superstizione, offese personali e polemiche che stanno infiammando anche i social.

Accuse di “energie negative”: la reazione di Alessandra Mussolini

Tutto è partito da alcune frasi attribuite a Renato Biancardi, che avrebbe insinuato che Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo “portino sfortuna”, arrivando persino a grattarsi al loro passaggio. Un gesto che ha fatto infuriare l’ex europarlamentare.

Parlando proprio con Lucia Ilardo, la Mussolini ha dichiarato: “Io non ho parole per le cose gravi che ha detto… ha detto che siamo due gufi, che portiamo seccia… questa cosa è brutta”.

La concorrente ha poi deciso di rivolgersi direttamente al confessionale, chiedendo l’intervento della produzione.

“Ho fatto il panico”: lo sfogo dopo il confessionale

Una volta uscita dal confessionale, Alessandra Mussolini ha continuato a manifestare tutta la sua rabbia, raccontando l’accaduto anche a Francesca Manzini: “Sono andata lì dentro e ho fatto il panico… lui deve stare molto attento con me. Io li smaschero tutti”. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

Il pubblico si divide: richieste di provvedimenti e accuse reciproche

L’episodio ha rapidamente acceso il dibattito sui social. Da una parte, molti telespettatori chiedono provvedimenti disciplinari contro Biancardi:

“Comportamento inaccettabile, servono provvedimenti”

“Non si può insinuare che qualcuno porti sfortuna”

Dall’altra, però, c’è chi difende il concorrente napoletano e punta il dito contro la Mussolini, accusandola di aver superato il limite con commenti offensivi sul suo aspetto fisico.

Le accuse di bodyshaming: la versione di Renato Biancardi

A complicare ulteriormente la situazione, sono le dichiarazioni dello stesso Renato Biancardi, che nei giorni scorsi avrebbe confidato ad altri coinquilini di essere stato vittima di bodyshaming: “Mi dice che faccio schifo, che sono secco, che sono brutto… mi ha offeso sul fisico più volte”.