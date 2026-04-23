Grande Fratello Vip, aereo per Raul Dumitras e Lucia Ilardo: la reazione di lui

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, ha registrato un buon riscontro da parte del pubblico nonostante la contemporanea sfida di Coppa Italia. Nel corso della diretta non sono mancati confronti, tensioni e soprattutto spazio ai sentimenti.

Tra le dinamiche più commentate della serata, grande attenzione è stata riservata al presunto triangolo amoroso formato da Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Renato Biancardi, uno dei temi più caldi degli ultimi giorni nella Casa.

Raul Dumitras prende le distanze dal triangolo con Lucia e Renato

Dopo il bacio per gioco avvenuto sabato sera con Lucia Ilardo, Raul Dumitras ha voluto chiarire la propria posizione, prendendo nettamente le distanze dalla situazione sentimentale che coinvolge anche Renato Biancardi.

Le sue parole non hanno lasciato spazio a interpretazioni: “In questo triangolo non ci sono mai voluto stare… Non m’interessa proprio quello che voi due state facendo”.

Una dichiarazione forte, che sembra confermare la volontà di Raul di non essere coinvolto in dinamiche amorose costruite all’interno del reality.

Aereo per Raul e Lucia al Grande Fratello Vip

Nella mattinata di oggi, sopra la Casa del Grande Fratello Vip 8, è arrivato un nuovo aereo inviato dai fan, questa volta dedicato a Raul Dumitras e Lucia Ilardo. Argomenti grande fratello

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Il messaggio mostrato recitava: “Raul & Lucia Real Royal Couple We Know”

La reazione di Raul Dumitras spiazza i fan

La prima reazione di Raul Dumitras è stata di sorpresa: l’ex volto di Temptation Island pensava infatti che il messaggio fosse stato inviato da Ibiza Altea.

Successivamente, a mente fredda, Raul ha commentato il contenuto dell’aereo in modo piuttosto distaccato, ribadendo ancora una volta la posizione già espressa in puntata: “C’è scritto una cavolata. Non ho capito il messaggio, non aveva nessun senso questo aereo”.

Parole che hanno lasciato perplessi molti fan della coppia e che potrebbero raffreddare definitivamente le speranze di chi sogna una storia tra lui e Lucia Ilardo.