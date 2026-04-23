GF Vip, Raul Dumitras si smarca dal gossip: gelo su Lucia Ilardo

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Raul Dumitras interviene con decisione per mettere fine alle voci su un presunto triangolo sentimentale con Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Il concorrente romano ha chiarito pubblicamente di non voler essere coinvolto in dinamiche romantiche che, a suo dire, non lo riguardano affatto.

Raul Dumitras chiarisce tutto in diretta: “Non ci sono mai voluto entrare”

Durante la puntata in prima serata su Canale 5, Raul Dumitras ha preso le distanze in modo netto dalle dinamiche sentimentali nate nella Casa: “Finché scherziamo va bene, ma io in questo triangolo non ci sono mai voluto entrare. Le ho detto dal primo giorno che non avremmo mai potuto collimare per i miei pensieri”.

Il gieffino ha ribadito di aver sempre espresso chiaramente il proprio punto di vista a Lucia Ilardo, sottolineando come non abbia alcun interesse sentimentale nei suoi confronti: “Non mi metto in mezzo, perché a me non interessa quello che state facendo”.

Lucia Ilardo al centro delle dinamiche della Casa

Nel frattempo, Lucia Ilardo continua a essere protagonista di numerosi intrecci sentimentali all’interno del reality. In pochi giorni, la concorrente ha mostrato un atteggiamento altalenante tra Renato Biancardi e lo stesso Raul Dumitras, dichiarando inizialmente un interesse per entrambi in momenti diversi.

Secondo quanto emerso, Lucia avrebbe prima mostrato un’attrazione per Renato, poi avrebbe indicato Raul come possibile partner ideale per una relazione seria, per poi tornare nuovamente su Renato per un chiarimento.

Una situazione che ha trasformato la Casa in una sorta di “dating show”, alimentando discussioni e tensioni tra i concorrenti. Argomenti grande fratello

raul dumitras

lucia ilardo

L’intervento di Blu Barbara Prezia accende la polemica

A rendere ancora più tesa la situazione ci ha pensato Blu Barbara Prezia, che dallo studio ha attaccato duramente Lucia Ilardo, senza risparmiarle critiche.

“Cambia stazione, i binari non sono disponibili. Cerca un’altra carta da giocare, tanta finzione non funziona più. Ci hai provato con tutti da quando sei entrata, pure con Giovanni”.

Vecchie tensioni e nuove scintille nella Casa del GF Vip

La frattura tra Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo affonda le radici in un episodio diventato ormai centrale nelle dinamiche del reality: uno scherzo con delle mutande regalate a Renato Biancardi e Nicolò Brigante, che aveva scatenato gelosie e incomprensioni.

Da quel momento, il rapporto tra le due concorrenti si è progressivamente deteriorato, arrivando all’attuale scontro a distanza.