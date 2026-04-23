GF Vip, Antonella Elia lancia un cocco e colpisce Paola Caruso: scoppia il caos in Casa

L’elezione della prima finalista del Grande Fratello Vip ha scatenato tensioni fortissime all’interno della casa. Protagoniste dello scontro sono state Antonella Elia e Paola Caruso, che si sono affrontate duramente sia durante la diretta che nei giorni successivi.

Antonella Elia finalista: la reazione di Paola Caruso

Dopo aver conquistato l’accesso diretto alla finale, Antonella Elia ha raccontato in puntata, il 22 aprile, le reazioni degli altri concorrenti alla conduttrice Ilary Blasi: “Ho visto la faccia di Paola e mi ero fatta un’idea che non fosse al settimo cielo, ma addirittura darmi del maiale che si crogiola nel fango mi sembra esagerato”.

Le parole di Paola Caruso, infatti, hanno acceso la miccia: oltre all’insulto, la showgirl ha continuato ad attaccare la coinquilina con toni molto duri.

Insulti e tensione alle stelle nella casa

Il confronto tra le due è degenerato rapidamente. Antonella Elia ha replicato senza mezzi termini: “Sei un mostro”.

La risposta di Paola Caruso non si è fatta attendere: “Io sono me stessa, ho sempre detto quello che penso. Vivi senza un equilibrio, mi fai anche pena”.

Uno scambio che ha evidenziato una frattura ormai insanabile tra le due concorrenti.

Il gesto del cocco e la polemica

La situazione è ulteriormente peggiorata quando Antonella Elia, seduta sul “trono” preparato in studio, ha iniziato a lanciare noci di cocco. Una di queste ha colpito Paola Caruso, che si è lamentata: “Mi ha fatto male, mi è arrivato un cocco nel ginocchio. Non voglio andare in ospedale per colpa sua”. Argomenti grande fratello

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Elia ha rincarato la dose: “Sei un mostro, cattiva e aggressiva, fai paura”.

L’intervento degli altri concorrenti

Nel corso della discussione sono intervenute anche Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che hanno criticato l’atteggiamento di Paola Caruso.

Adriana Volpe ha commentato: “Paola è stata esagerata, è uscita una rabbia e una cattiveria repressa”.

Entrambe hanno invitato a ridimensionare i toni: “Anche meno, non se ne può più”.

Un clima sempre più teso verso la finale

Nonostante gli interventi, lo scontro è proseguito con nuovi insulti. Antonella Elia ha chiuso il confronto con parole durissime: “Sei quasi un pericolo pubblico. Io cosa sono? Un maiale emarginato bipolare”.

Il clima nella casa del Grande Fratello Vip resta quindi incandescente, con tensioni che potrebbero influenzare il percorso verso la finale.