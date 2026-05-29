Renato Biancardi, la verità sul Lucia Ilardo dopo il GF Vip: "Mi piace davvero, ci siamo chiariti"

Renato Biancardi è stato senza dubbio uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra scontri, momenti di fragilità, amicizie sincere e polemiche social, il concorrente ha conquistato il pubblico arrivando fino all’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Dopo la fine del programma, Renato si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a ComingSoon.it, parlando del rapporto con l’ex moglie, delle tensioni con Raul Dumitras, del legame speciale con Lucia Ilardo e delle critiche ricevute durante il reality.

Sul ritorno alla vita reale dopo il GF Vip

“La normalità si acquisisce step by step, in maniera graduale ed è una cosa che mi hanno detto sia persone che hanno già fatto questo tipo di esperienza che gli ‘addetti ai lavori’. Non mi sento di aver ripreso un focus al cento per cento dopo due mesi chiuso senza telefono, senza contatti con l'esterno dove sono successe anche cose nella vita privata e sociale che non conoscevo. Quindi mi fa strano, mi ha fatto strano... Le prime notti non ho dormito e la mia prima doccia a casa mia è stata fatta con le mutande!”. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

Sull’esperienza nella Casa

“Non mi aspettavo di arrivare all'ultima puntata! Un po' per scaramanzia e un po' per lucidità, avevo infatti preparato prima i look delle puntate come richiesto, e ne avevo preparati otto o nove, non avevo pensato all'outfit per l'ultima puntata che era lo smoking e che alla fine mi hanno dato loro!

È stata una bella soddisfazione e l'esperienza è stata sicuramente bella anche se non è stata come me l'aspettavo in termini di emozioni. Era tutto amplificato, ti faccio un esempio… Quando abbiamo fatto la pasta bolognese, io mi sono emozionato come se non l’avessi mai mangiata”.

Dal secondo giorno mi sono completamente dimenticato delle telecamere e quindi ho vissuto questa esperienza veramente.

In casa c’erano persone e c'erano personaggi e si poteva differenziare proprio dal modo in cui parlavano”.

Su Adriana Volpe

“Adriana non ha mai sbagliato, non ha mai esagerato e questo ti fa capire quanto lei fosse consapevole del contesto in cui era. Non per questo era falsa anzi, mi è stata molto vicino e mi ha dato una grande mano”.

Sul fraintendimento della frase ‘faceva schifo’

“Quella frase era riferita al caffè, era semplicemente il caffè che quella mattina faceva schifo.

Quando sono uscito e ho scoperto di essere stato frainteso, ci sono rimasto un po’ male, c’è gente che si è indignata per questa frase quando in realtà era riferita al caffè!”.

Su Alessandra Mussolini e la vittoria

“Sin dalla seconda settimana avevo già inquadrato in lei una papabile vincitrice per quello che era il suo personaggio all'interno della casa. A livello di gioco lei è stata quella che ha giocato meglio, che ha tenuto sempre l'obiettivo fisso nel mirino. Avrei piacere a conoscere Alessandra di più come persona, perché negli sprazzi in cui vedevo chi era veramente mi piaceva tanto.

Alessandra l'ho vista come una macchina da reality. Avrei preferito la vittoria di Antonella, perché mi è stata vicino e ho avuto modo di conoscerla meglio anche sotto l'aspetto umano”.

Sul rapporto con ex moglie e figlia

“Credo che l'ingrediente fondamentale per avere un rapporto del genere sia innanzitutto il bene e l'amore. Se c'è il bene e l'amore è difficile che si possa snaturare e diventare addirittura odio Noi siamo sempre riusciti in un modo o nell'altro ad avere una linea comune e quindi ci siamo sempre trovati bene. Siamo una famiglia, magari in modalità diversa, però continuiamo ad essere una famiglia allargata Mi ha destabilizzato leggere quei commenti, come fa la gente a pensare certe cose”.

Il rapporto con Lucia Ilardo

“La storia con Lucia all’interno della casa è stata una cosa per me strana, ma al contempo sincera. Non mi voglio sbilanciare, mi perdonerai, però quello che dico e che ho detto sempre anche a lei è che quando Lucia mi stava ‘antipatica’ mi è stata tanto antipatica quando, invece, ha iniziato a piacermi, mi è piaciuta tantissimo.

Una volta usciti dalla casa abbiamo parlato la sera stessa. Lei ha visto cose che io avevo detto all’interno del programma e lo stesso io su quello che ha detto lei, quindi ci siamo chiariti. Per il resto magari te lo dico nella prossima intervista!”.