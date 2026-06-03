GF Vip, ex gieffino torna in contatto con la sua non scelta di Uomini e Donne? Il dettaglio social accende il gossip

Tra le coppie nate a Uomini e Donne, non tutte riescono a resistere al tempo. Molti protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno infatti intrapreso strade diverse dopo la fine del programma, e in alcuni casi hanno persino ritrovato l’intesa con persone che non erano state la loro scelta finale. Nelle ultime ore, due ex volti molto amati del programma sono tornati al centro dell’attenzione per un dettaglio che non è passato inosservato ai fan.

Davide Donadei e Beatrice Buonocore: il gesto social che accende il gossip

I protagonisti della vicenda sono l’ex tronista Davide Donadei (ed ex concorrente del Grande Fratello Vip) e la sua ex corteggiatrice Beatrice Buonocore, entrambi protagonisti dell’edizione 2020/2021 di Uomini e Donne.

Come ricordano gli appassionati del programma, al termine del suo percorso sul trono, Davide Donadei scelse Chiara Rabbi, dando inizio a una relazione intensa ma spesso caratterizzata da alti e bassi. La loro storia si è conclusa definitivamente nell’estate del 2022, dopo mesi di indiscrezioni, frecciatine sui social e reciproche tensioni. Argomenti uomini e donne

grande fratello

Successivamente, Chiara Rabbi aveva raccontato pubblicamente alcuni retroscena sulla fine della relazione, confermando anche alcune voci riguardanti il coinvolgimento di altre donne durante il rapporto con l’ex tronista. Da allora, i due hanno scelto di non tornare più sull’argomento e hanno proseguito le rispettive vite lontano dalle polemiche.

La scoperta dei fan: follow reciproco su Instagram

A differenza di altri ex protagonisti del programma, Beatrice Buonocore ha sempre mantenuto un profilo più riservato. Lo scorso agosto aveva inoltre annunciato di aver ritrovato la serenità sentimentale accanto a una nuova persona.

Nelle ultime ore, però, alcuni utenti particolarmente attenti hanno notato un dettaglio curioso: Davide Donadei e Beatrice Buonocore hanno iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram.

Un gesto apparentemente semplice, ma che è bastato per scatenare l’interesse del pubblico e alimentare numerose ipotesi sul web. Per molti fan di Uomini e Donne, questo follow reciproco potrebbe rappresentare il segnale di un possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti del programma.

Amicizia o qualcosa di più?

Al momento non esistono conferme ufficiali su un eventuale rapporto speciale tra Davide Donadei e Beatrice Buonocore. Il follow reciproco potrebbe infatti essere soltanto il segno di una ritrovata amicizia o di semplici rapporti cordiali dopo anni dalla loro esperienza televisiva

Per ora, né Davide Donadei né Beatrice Buonocore hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda. Non resta quindi che attendere eventuali sviluppi per capire se dietro questo inaspettato avvicinamento social si nasconda qualcosa di più di una semplice amicizia.