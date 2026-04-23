GF Vip, la mamma di Lucia Ilardo: “Mia figlia bullizzata”. E rivela chi preferisce tra Renato e Raul

Nel corso di un intervento a CasaLollo, format ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni, Tiziana, mamma di Lucia Ilardo, concorrente del Grande Fratello VIP 8, ha rilasciato un lungo sfogo in difesa della figlia, rispondendo alle critiche ricevute sia dentro che fuori dalla Casa.

La donna ha affrontato diversi temi: dalle dinamiche del reality ai rapporti sentimentali della gieffina, fino a retroscena personali mai raccontati prima.

“Lucia è crollata e l’hanno anche presa in giro”

La madre della concorrente ha espresso forte disappunto per alcuni comportamenti visti nel programma: “Io sulle dinamiche della Casa non mi voglio esprimere, perché è un gioco. Però Lucia è crollata in queste sere ed è stata presa in giro. Dopo tutti gli attacchi ricevuti, vedere una persona piangere e riderci sopra non è più gioco”.

E ha aggiunto con fermezza: “Questa cosa mi dispiace tantissimo. Non lo vorrei nemmeno per il mio peggior nemico. Si può litigare, ma non si bullizza mai nessuno”.

“Non mi vergognerò mai di mia figlia”

Nel corso dell’intervista, Tiziana ha anche difeso la figlia dalle critiche social legate alla sua vita sentimentale nella Casa: “Io non mi vergognerò mai di mia figlia. Leggo commenti assurdi, ma nella vita quotidiana è una persona gentilissima, educata e carina”.

E ha sottolineato: “Le persone non si giudicano per con chi vanno a letto, ma per come si comportano. E Lucia non ha mai offeso nessuno”.

Il passato difficile: “Trent’anni di sacrifici per i miei figli”

La madre della concorrente ha raccontato anche il difficile percorso familiare: “Ho conosciuto il padre di Lucia a quattordici anni. Siamo stati insieme trent’anni e ne abbiamo passate tante, anche una denuncia”.

Poi ha spiegato: “Non l’ho lasciato prima per dare valori ai miei figli. Mi sono sacrificata per la famiglia e credo di esserci riuscita”. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

raul dumitras

La rivelazione: “Lucia ha un problema al cuore”

Tra i passaggi più delicati, anche un retroscena sulla salute della gieffina: “Lucia ha un problema al cuore, ma non l’ha mai raccontato. Non vuole fare vittimismo”.

E ha ribadito: “Lei non si piange addosso e non racconta tutto quello che ha vissuto”.

Il giudizio su Renato Biancardi

Parlando del rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, la madre è stata critica: “Mi meraviglio che si sia avvicinata a lui. Mia figlia non tollera l’arroganza”.

E ha aggiunto: “O lui è bravo a giocare oppure lei non ha colto certe cose. Ma io la conosco: certi atteggiamenti non li sopporta”.

Più apertura verso Raul Dumitras

Diverso invece il giudizio su Raul Dumitras: “Lo vedo più educato e sensibile. Mi ha fatto una buona impressione”. Ma con una precisazione: “Anche lui sta giocando, magari in modo più pulito, ma sta comunque giocando”.

“Lasciate libera Lucia, è single da 28 anni”

Infine, un messaggio contro i giudizi sociali: “Perché un uomo può cambiare donna e nessuno dice niente, mentre una donna viene giudicata subito?”.

E conclude: “Lucia è una ragazza pulita e genuina. Sono fiera di lei e non permetto a nessuno di metterla in cattiva luce”.