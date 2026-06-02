Francesca Manzini rivela perché ha bloccato sui social Antonella Elia: il retroscena dopo il GF Vip

La festa di compleanno di Adriana Volpe si è trasformata in un momento ricco di sorprese e tensioni. Tra gli invitati erano presenti anche tre ex protagoniste del Grande Fratello Vip: Antonella Elia, Lucia Ilardo e Francesca Manzini.

Proprio quest’ultima è finita al centro di un acceso confronto che ha riportato alla luce vecchie ruggini nate durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Adriana Volpe mette Francesca Manzini alle strette: “Perché ci hai bloccate su Instagram?”

Durante la serata, Adriana Volpe ha colto l’occasione per chiedere chiarimenti a Francesca Manzini su una questione social che aveva incuriosito tutti. Argomenti grande fratello

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“Se sei qui al mio compleanno, allora vuol dire che tra di noi è tutto ok. Allora perché noi non ti vediamo su Instagram? Ce lo puoi dire? Ci hai bloccate?”, ha domandato la conduttrice.

La risposta della comica ha spiazzato i presenti: “No, no, tu no, non ti ho bloccata, ho bloccato Antonella”.

La replica di Antonella Elia: “Io ti detesto”

A quel punto è intervenuta Antonella Elia, che non ha nascosto il proprio stupore e ha chiesto spiegazioni.

“Non la vediamo perché ci ha bloccate. Dice che non ha bloccato Adriana. Non si ricorda nemmeno quello che fa, questa qui è proprio svalvolata. Scusami, super bomba sensuale, ma come mai ci hai bloccate?”, ha dichiarato con il suo consueto tono provocatorio.

Francesca Manzini ha quindi spiegato il motivo della sua scelta, facendo riferimento ai rapporti complicati nati durante il reality: “Perché mi pare evidente che tra me e te non c’è compatibilità”.

Una frase che ha scatenato l'immediata reazione della Elia.

Il botta e risposta che infiamma i social

La risposta di Antonella Elia è stata durissima: “Sì, infatti io ti detesto, ma proprio con tutta me stessa”.

Di fronte al tentativo di Adriana Volpe di riportare serenità tra le due, la showgirl ha chiuso ogni possibilità di riconciliazione: “No, io le armi non le depongo proprio, non mi importa, non abbasso proprio nulla”.

Francesca Manzini sblocca Adriana Volpe, ma Antonella Elia resta esclusa

Nelle ore successive al party è arrivato un piccolo colpo di scena. Francesca Manzini ha infatti deciso di sbloccare Adriana Volpe su Instagram e ha iniziato anche a seguirla.

Diversa, invece, la situazione con Antonella Elia, che continua a essere bloccata sul social.

Un segnale che lascia intendere come tra Manzini e Volpe i rapporti siano tornati sereni, mentre la frattura con Elia appare ancora lontana dall’essere ricomposta.