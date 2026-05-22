GF Vip, Antonella Elia durissima contro Alessandra Mussolini dopo la finale: “Non la sopporto, è falsa”

La tregua siglata durante gli ultimi giorni dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip è già finita. Dopo la finale andata in onda lo scorso martedì, Antonella Elia è tornata ad attaccare duramente Alessandra Mussolini, rea – secondo la showgirl – di aver conquistato la vittoria grazie a una precisa strategia studiata fin dall’inizio del reality.

Antonella Elia furiosa dopo la sconfitta

Pochi minuti dopo la proclamazione della vincitrice, Antonella Elia non ha nascosto tutta la sua delusione. In un’intervista rilasciata a TGCom24, l’ex concorrente del reality ha ammesso di aver preso malissimo il secondo posto alle spalle della sua storica rivale.

“Sono stata battuta alla fine. Come l’ho presa? Male, mi aspettavo di vincere io. E in tanti ci credevano. Ricevo continuamente messaggi: ‘Ma come?’. E invece ha vinto quella ‘gallina’, non la sopporto”. Argomenti grande fratello

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Parole durissime quelle di Antonella Elia, che ha poi rincarato la dose accusando Alessandra Mussolini di aver costruito il proprio percorso nella Casa con grande astuzia: “Ha giocato, fin dall’inizio, con una strategia ben chiara. Riconosco che l’ha fatto bene perché è furba. Del resto viene dalla politica”.

La replica di Alessandra Mussolini: “Orgogliosa di essere una gallina”

La risposta di Alessandra Mussolini non si è fatta attendere. Intervistata dal quotidiano Leggo, la vincitrice del Grande Fratello Vip 8 ha replicato con ironia agli attacchi ricevuti.

“Mi ha chiamata gallina? Ma io ne vado orgogliosa, d’altronde ho sempre portato le piume!”.

L’ex parlamentare ha poi spiegato di aver vissuto il reality con leggerezza e spontaneità, sottolineando il forte legame creato con i concorrenti più giovani, tra cui Raul Dumitras e Lucia Ilardo.

“A conquistarmi è stata la genuinità e la simpatia dei più giovani. Mi è piaciuto seguire le loro storie. È stato un po’ come tornare a esprimere i sentimenti con la penna, altro che la freddezza dello smartphone”.

Antonella Elia attacca anche Francesca Manzini

Nel corso dell’intervista, Antonella Elia ha criticato anche Francesca Manzini, colpevole – secondo lei – di essersi avvicinata ad Alessandra Mussolini solo per convenienza subito dopo la proclamazione della vittoria.

“La Mussolini è falsa, ma come Francesca Manzini, che alla proclamazione della vittoria se l’è abbracciata avvinghiandosi perché pensava che le convenisse”.

“L’apprezzo zero”: il duro sfogo finale di Antonella Elia

La giornalista di TGCom24 ha poi chiesto ad Antonella Elia se Alessandra Mussolini abbia sfruttato la sua esperienza televisiva e artistica per costruire il proprio personaggio all’interno del reality.

A quel punto l’ex gieffina si è lasciata andare a un nuovo attacco: “Attrice? Non esageriamo, ce prova. Mussolini sparava a turno per fare spettacolo. Ha fatto una trentina di lavori nella vita. Non è una grande attrice, cantante zero. Ora fa televisione, vediamo cosa farà per il resto della sua vita. Ma l’apprezzo zero”.

Nonostante la delusione per la mancata vittoria, Antonella Elia ha comunque rivendicato con orgoglio il proprio percorso all’interno della Casa: “Io nella casa ho fatto il mio meglio e il mio peggio, ho combattuto e sono stata sconfitta, ma con grandissimo onore. La mia vittoria è l’amore del pubblico. È una figata essere amati per quello che si è, nel bene e nel male”.