Frittata al forno di ricotta, zucchine e menta

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
- n. 8 uova
- 250 g ricotta ben scolata
- n. 3 zucchine medie
- n. 2 cucchiai parmigiano grattugiato (facoltativo)
- n. 10 foglie di menta
- q.b. olio extravergine d’oliva
- q.b. semi di sesamo
- q.b. sale, pepe
- ½ limone per scorza
PREPARAZIONE:
- Lavare e tagliare a fette molto sottili le zucchine.
- Accendere il forno a 180° ventilato.
- Sbattere bene le uova, aggiungere la ricotta, la menta tritata grossolanamente, scorza di limone, sale e pepe.
- Terminare poi con le zucchine e mescolare bene.
- Prendere una pirofila della misura corretta, coprire con carta forno, versare il composto, mettere sopra i semi di sesamo e cuocere per circa 20-25 minuti.
(da ipertriscount)