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Frittata al forno di ricotta, zucchine e menta

Frittata al forno di ricotta, zucchine e menta

Un secondo piatto leggero, semplice e perfetto anche da preparare in anticipo

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

  • n. 8 uova
  • 250 g ricotta ben scolata
  • n. 3 zucchine medie
  • n. 2 cucchiai parmigiano grattugiato (facoltativo)
  • n. 10 foglie di menta
  • q.b. olio extravergine d’oliva
  • q.b. semi di sesamo
  • q.b. sale, pepe
  • ½ limone per scorza

PREPARAZIONE:

  • Lavare e tagliare a fette molto sottili le zucchine.
  • Accendere il forno a 180° ventilato.
  • Sbattere bene le uova, aggiungere la ricotta, la menta tritata grossolanamente, scorza di limone, sale e pepe.
  • Terminare poi con le zucchine e mescolare bene.
  • Prendere una pirofila della misura corretta, coprire con carta forno, versare il composto, mettere sopra i semi di sesamo e cuocere per circa 20-25 minuti.

(da ipertriscount)

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