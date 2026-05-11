GF Vip, caos dopo la festa swing: Francesca Manzini bacia Raul Dumitras e scoppia la polemica

Il Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena anche a poche settimane dalla finale. Nonostante nella Casa siano rimasti soltanto otto concorrenti, la serata andata in scena ieri durante la festa a tema swing organizzata dagli autori si è trasformata in un vero caso destinato a far discutere.

I vipponi, premiati con una serata speciale insieme ai Boys4Road tra musica, balli e prosecco, si sono lasciati andare ai festeggiamenti. E proprio durante il party sarebbe successo qualcosa che ha messo al centro dell’attenzione Francesca Manzini e Raul Dumitras.

Francesca Manzini ammette: “Ero ubriaca”

Secondo quanto raccontato dagli altri concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini avrebbe bevuto più del previsto durante la festa. A confermarlo è stata la stessa imitatrice, che avrebbe ammesso di essersi sentita “ubriaca” e di essersi lasciata andare un po’ troppo nel corso della serata. Argomenti grande fratello

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L’episodio più discusso sarebbe avvenuto all’interno del Confessionale, durante una clip che non è stata ancora mostrata in puntata.

Il bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras scatena il caos

Stando ai racconti dei gieffini, Francesca Manzini avrebbe improvvisato uno spogliarello scherzoso davanti a Raul Dumitras, per poi baciarlo sulle labbra. Un gesto nato apparentemente per gioco, ma che avrebbe subito acceso il dibattito tra i concorrenti.

Quando l’imitatrice ha scoperto che l’episodio era stato raccontato agli altri, è esplosa la tensione nella Casa. Francesca Manzini se l’è presa soprattutto con Raul Dumitras, accusandolo di aver divulgato quanto accaduto nel Confessionale.

“Non ti ho mai detto di non dirlo, ma una persona con un po’ di tatto non lo avrebbe detto!”, avrebbe sbottato la concorrente.

Raimondo Todaro difende Francesca Manzini

A prendere le difese dell’attrice è stato Raimondo Todaro, che ha provato a ridimensionare la polemica spiegando che si sarebbe trattato soltanto di uno scherzo senza alcuna malizia.

“Non c’è niente di male, era uno scherzo!”, avrebbe dichiarato Todaro nel tentativo di calmare gli animi.

Nonostante ciò, Francesca Manzini avrebbe continuato a mostrarsi molto infastidita dai commenti degli altri gieffini.

La battuta di Alessandra Mussolini infiamma ulteriormente la Casa

Nel corso della discussione è intervenuta anche Alessandra Mussolini, che avrebbe ironizzato sull’accaduto con una frase destinata a far parlare: “Ha bevuto tutto quello che poteva bere e ora piange”.

Secondo il racconto dei concorrenti, prima di entrare nel Confessionale con Raul Dumitras, Francesca Manzini avrebbe anche improvvisato una danza del ventre sulle note di Kiss Kiss, indossando un outfit particolarmente scollato.

L’episodio potrebbe ora diventare uno dei temi centrali della prossima puntata del Grande Fratello Vip, con il pubblico curioso di scoprire se verranno mostrate le immagini integrali del presunto bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras.