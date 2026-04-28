“Hai i piedi neri”: Valeria Marini gela Francesca Manzini al GF Vip, il video è virale

L’ingresso di Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip non è passato inosservato. La showgirl, come da tradizione, ha portato energia, spettacolo e qualche momento di tensione tra gli inquilini, finendo subito al centro delle dinamiche più chiacchierate del reality.

Tra sorrisi, curiosità e nuove interazioni, uno degli episodi più discussi riguarda il momento condiviso con Francesca Manzini, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei social per una scena diventata rapidamente virale.

Il massaggio in giardino e la battuta di Valeria Marini

Durante un momento di relax in giardino, Francesca Manzini ha accettato di farsi fare un massaggio da Valeria Marini, che si è mostrata disponibile e sorridente. Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata quando la showgirl ha fatto una osservazione diretta sull’igiene della gieffina.

Con tono ironico ma pungente, Valeria avrebbe commentato: “Hai i piedini un po’ neri”.

Una frase che non è passata inosservata agli altri concorrenti presenti, tra cui Alessandra Mussolini, che ha reagito con una risata, contribuendo a rendere il momento ancora più leggero ma allo stesso tempo discusso. Argomenti grande fratello

La replica di Francesca Manzini

Francesca Manzini non è rimasta in silenzio e ha subito giustificato la situazione, spiegando di muoversi spesso scalza all’interno della Casa e che questo comporterebbe inevitabilmente una maggiore esposizione allo sporco.

Un chiarimento che, però, non ha spento del tutto le polemiche, considerando che già in precedenti occasioni alcuni concorrenti avevano invitato la comica a curare maggiormente la propria igiene personale durante la permanenza nel reality.

Le polemiche sull’igiene nella Casa del Grande Fratello Vip

Il tema dell’igiene nella Casa non è nuovo al pubblico del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, anche altri concorrenti hanno sollevato osservazioni sul clima generale, alimentando discussioni sia tra gli inquilini sia sui social.