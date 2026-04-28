Malore per Valeria Marini al GF Vip: paura tra i concorrenti, si teme un virus nella Casa

A poco più di 24 ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Valeria Marini è stata colta da un improvviso malore che ha subito allarmato gli altri concorrenti. Durante la serata, la showgirl ha accusato forti disturbi allo stomaco arrivando a vomitare più volte, scatenando preoccupazione e ipotesi su un possibile virus all’interno della Casa.

Valeria Marini si sente male: cosa è successo

In un primo momento, i gieffini hanno pensato a una semplice indigestione o a un episodio di intossicazione alimentare. Tuttavia, con il passare delle ore e il peggioramento dei sintomi, ha iniziato a farsi strada l’ipotesi che Valeria Marini fosse entrata nella Casa già con un problema di salute.

Dopo il malore, la concorrente è stata prontamente assistita da Paola Caruso e Alessandra Mussolini, che l’hanno aiutata a raggiungere il letto e si sono occupate anche di sistemare la stanza.

Le condizioni peggiorano: cresce la paura del contagio

Poco dopo, Alessandra Mussolini ha aggiornato gli altri coinquilini sulle condizioni della Marini: “Si è alzata dal letto, ha vomitato nuovamente, non sta bene”.

Queste parole hanno aumentato la tensione nella Casa, portando alcuni concorrenti a temere la presenza di un virus gastrointestinale.

Per precauzione, Mussolini e Paola Caruso hanno deciso di lasciare la stanza condivisa con la showgirl, sia per evitare un possibile contagio sia per permetterle di riposare in tranquillità.

Anche Paola Caruso accusa malessere

A complicare la situazione è arrivata un’altra segnalazione: Paola Caruso ha dichiarato di sentirsi affaticata: “Mi sento molto affaticata. Però non possiamo stare con lei in quella camera, perché altrimenti ci ammaliamo”.

Le sue parole hanno alimentato ulteriormente i timori tra i concorrenti, che hanno iniziato a prendere misure preventive. Argomenti grande fratello

Igiene e precauzioni: i gieffini corrono ai ripari

Anche Adriana Volpe è intervenuta, invitando tutti a mantenere alta l’attenzione sull’igiene: “Igienizziamo tutto e laviamoci spesso le mani. Il bagno è uno solo, quindi bisogna fare attenzione”.

Il bagno condiviso è stato individuato come possibile punto critico per un eventuale contagio. Alessandra Mussolini ha quindi proposto di utilizzare un secondo wc per ridurre i rischi.

Riorganizzazione degli spazi nella Casa

Per limitare il contatto, alcuni concorrenti si sono spostati: Alessandra Mussolini e Paola Caruso hanno dormito nel monolocale, mentre gli altri gieffini si sono trasferiti nella camera “gold” .

Nel frattempo, si è deciso di lasciare Valeria Marini nella sua stanza per evitare ulteriori spostamenti che avrebbero potuto complicare la situazione.

Nessuna conferma ufficiale: resta il mistero

Al momento, la produzione del Grande Fratello Vip non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulle condizioni di Valeria Marini o sulla possibile presenza di un virus nella Casa.

Le cause del malore restano quindi incerte: potrebbe trattarsi di un episodio isolato oppure di qualcosa di più diffuso. I prossimi aggiornamenti saranno decisivi per chiarire la situazione.