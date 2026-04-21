Dalla coreografia alla lite: Francesca Manzini e Alessandra Mussolini scatenano il caos al GF Vip

Momenti di forte tensione all’interno del gruppo VIP impegnato nelle prove della nuova coreografia settimanale. Come di consueto, i concorrenti si preparano a portare in scena un’esibizione da mostrare nel corso della puntata, ma il clima in sala prove si infiamma rapidamente.

A guidare l’attività è ancora una volta Francesca Manzini, che decide di rendere l’esibizione più originale coinvolgendo anche Marco Berry, a cui viene assegnato un nuovo ruolo all’interno della coreografia. Una scelta creativa che, però, non trova il consenso di tutti i partecipanti.

La proposta divide il gruppo VIP

La decisione di inserire un elemento in più nella performance non convince Alessandra Mussolini, che manifesta fin da subito il proprio dissenso. Durante le prove, la VIP critica apertamente alcune scelte artistiche e i movimenti proposti, ritenendo che alcuni passaggi non funzionino.

“A me non piace”, avrebbe dichiarato, cercando di proporre alternative e suggerimenti per migliorare l’esibizione.

La risposta di Francesca Manzini: “Serve disciplina”

La reazione di Francesca Manzini non si fa attendere. Determinata a portare avanti la propria visione di una “coreografia pulita”, la conduttrice respinge le critiche e richiama il gruppo al rispetto dei ruoli.

“A ognuno il proprio mestiere”, avrebbe ribadito, sottolineando la necessità di seguire le indicazioni tecniche. “Ci sono dei movimenti puliti che dobbiamo fare”, aggiunge, precisando anche la disposizione dei partecipanti: “Devo stare al centro con Paola e Lucia”. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

Il malcontento di Alessandra Mussolini

Nonostante le spiegazioni, Alessandra Mussolini non nasconde il proprio fastidio per una gestione che percepisce poco chiara e troppo rigida. L’idea iniziale di un’attività leggera e divertente sembra essersi trasformata, secondo lei, in qualcosa di eccessivamente strutturato.

“Doveva essere una cosa divertente”, e ancora: “Noi facciamo quello che vogliamo”, avrebbe replicato, alimentando ulteriormente la tensione.

Lo scontro si accende in sala prove

Il confronto tra le due VIP si fa sempre più acceso. Francesca Manzini, infastidita dalle continue obiezioni, richiama l’attenzione sul rispetto delle direttive: “Tu non hai rispetto dei punti di riferimento”, avrebbe detto, aggiungendo: “Crei sempre problemi”.

Nonostante i tentativi degli altri concorrenti di riportare la calma, il dialogo tra le due resta teso e privo di un punto d’incontro.