GF Vip, Renato Biancardi minaccia abbandonare la Casa: "Ho gli attacchi di panico, lei è perfida"

Nella casa del Grande Fratello Vip, anche se i concorrenti sono ormai pochi, le tensioni non accennano a diminuire. Anzi, nelle ultime ore si è acceso uno scontro particolarmente duro tra Renato Biancardi e Alessandra Mussolini, culminato con una dichiarazione che ha spiazzato tutti: il gieffino napoletano ha detto di voler abbandonare il reality.

La frase su Raul e Lucia che accende la miccia

Tutto è partito da una frase apparentemente innocua. Renato Biancardi ha consigliato a Raul Dumitras di passare la notte con Lucia Ilardo, ma il commento è stato subito giudicato fuori luogo da Alessandra Mussolini, che non ha nascosto il suo fastidio.

Secondo lei, quel tipo di osservazione è inappropriato e restituisce un’immagine poco rispettosa: ha sottolineato infatti come non spetti a nessuno decidere o suggerire a una donna con chi condividere la notte.

Biancardi, però, non ha fatto marcia indietro. Ha cercato di ridimensionare la questione, sostenendo di aver dato solo un consiglio tra amici, per poi rilanciare citando i comportamenti di Lucia, tra baci e avvicinamenti a entrambi i concorrenti.

La replica della Mussolini: “È libera di scegliere”

La posizione di Alessandra Mussolini è rimasta ferma: al centro c’è la libertà personale di Lucia Ilardo, che può decidere autonomamente come comportarsi, senza interferenze o suggerimenti esterni.

Da lì, il confronto si è rapidamente trasformato in uno scontro personale, con toni sempre più accesi e reciproche accuse che hanno fatto degenerare la situazione.

Accuse pesanti e tensione alle stelle

Nel pieno della lite, Renato Biancardi ha attaccato duramente la coinquilina, arrivando ad accusarla di costruire dinamiche ad arte per il programma. Parole forti, in cui l’ha definita “perfida”, “cattiva” e “maligna”, insinuando anche che potesse essere in qualche modo d’accordo con la produzione per creare contenuti e clip.

Un’escalation che ha segnato un evidente punto di rottura tra i due.

“Sto male, voglio uscire”: la confessione sugli attacchi di panico

Subito dopo lo scontro, Biancardi ha lasciato il salone visibilmente provato, sfogandosi ad alta voce e dichiarando di non stare bene. Ha parlato apertamente di attacchi di panico e della volontà di lasciare la casa, accusando anche le persone più vicine di non essersi accorte del suo stato.

Ritiratosi in camera, è scoppiato in lacrime ed è stato raggiunto da Adriana Volpe, Francesca Manzini e Raimondo Todaro, che hanno cercato di calmarlo e ascoltarlo.

Lo sfogo: “Mi ha insultato anche fisicamente”

Nel momento di maggiore fragilità, Renato Biancardi ha continuato a puntare il dito contro la Mussolini, accusandola di averlo offeso anche sul piano personale e fisico. Secondo il suo racconto, sarebbe stato deriso per il suo aspetto, un elemento che ha reso la discussione ancora più dolorosa.

Ha inoltre ribadito che sia Alessandra Mussolini che Lucia Ilardo erano già a conoscenza delle sue difficoltà, avendo lui stesso chiesto aiuto in precedenza.