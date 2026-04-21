GF Vip, la sorella di Francesca Manzini spiazza: "Spero venga eliminata"

Sin dall’inizio del Grande Fratello Vip, tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro si è creato un rapporto molto stretto che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico. Molti telespettatori hanno ipotizzato una possibile attrazione oltre la semplice amicizia, alimentando il gossip dentro e fuori la Casa.

Tuttavia, Raimondo Todaro, già fidanzato all’esterno del reality, ha chiarito fin da subito la natura del loro legame, precisando che si tratta esclusivamente di un rapporto di affetto e amicizia. La posizione del ballerino ha quindi spento le speculazioni più insistenti, anche se i dubbi del pubblico non si sono mai del tutto placati.

Il coinvolgimento emotivo di Francesca Manzini

Nel corso delle settimane, Francesca Manzini è apparsa sempre più coinvolta emotivamente nel rapporto con Todaro. La comica ha più volte mostrato fragilità e momenti di insicurezza, cercando però di mascherarli raccontando di aver conosciuto un ragazzo all’esterno del programma che spera la stia ancora aspettando.

Un equilibrio emotivo fragile che, col passare del tempo, è sembrato incrinarsi sempre di più.

Il crollo emotivo nella Casa

Nelle scorse ore, Francesca Manzini ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, cercando conforto proprio in Raimondo Todaro. Tra le lacrime, la concorrente si è sfogata esprimendo profonde insicurezze legate alla propria immagine e alla percezione di sé.

La comica ha dichiarato: “Non sto bene. Io non ho vissuto la felicità, sono felice quando canto e ballo, quando mi esprimo. Non ricevo mai carezze, ma solo applausi. Gli applausi sono le carezze che vorrei da una sola persona. Mi sono lasciata approfittare da diversi uomini. Quando le persone mi conoscono, scappano. Dicono che sono troppo affettuosa, troppo dolce e fuggono. Ora ti faccio una domanda a cui devi rispondere da uomo. Io sono un cesso?”. Argomenti grande fratello

La risposta di Raimondo Todaro

Di fronte allo sfogo, Raimondo Todaro ha cercato di consolare l’amica, offrendo però anche un punto di vista diretto e sincero sulla sua immagine e sul suo atteggiamento.

Il ballerino ha risposto: “Non sei un cesso. Io ora ti parlo per come una donna piace a me. Ti sei lasciata andare. Tu non ti metti le scarpe se non te lo dico io, non ti trucchi se non te lo dico io, non ti pettini se non te lo faccio notare io, non ti vesti se non te lo dico io. A un maschio piacciono anche queste cose qui. Si vede proprio che non ci credi nemmeno tu in te stessa. Se non ti piaci tu, è difficile che tu possa piacere ad altri”.

Todaro ha poi aggiunto un’ulteriore riflessione sul tema dell’autostima, sottolineando come la percezione che si ha di sé influenzi inevitabilmente anche quella degli altri.

La reazione della famiglia di Francesca Manzini

La vicenda non è passata inosservata nemmeno fuori dalla Casa. La sorella di Francesca Manzini è intervenuta pubblicamente con un lungo sfogo, criticando la partecipazione della comica al reality e il modo in cui si sta mostrando al pubblico.

La donna ha dichiarato di essere stanca dei continui insulti sui social e ha espresso forte preoccupazione per l’immagine della sorella: “Non vedo l’ora che finisca sto GF Vip. Non ne posso più di vedere mia sorella Francesca recitare questo ruolo che non le appartiene. Lei è una donna bambina, troppo fragile per stare là dentro. Se continua così spero venga eliminata il prima possibile”.